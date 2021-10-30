借力社区护理业者登门服务团队 马善高： 逾20万年长者已接种冠病疫苗追加剂 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘钰铃 发布 / 2021年10月30日 5:00 AM “文庆路鱼头米粉”摊主刘温川（右）每个月会为不同机构的受益人免费派发超过1000份鱼粥。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 本地有超过20万名年长者接种了冠病疫苗追加剂，而70岁及以上的年长者中，有87％已完成疫苗接种。社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高日前出席护联中心举办的社区护理日庆祝活动，他在致辞时透露年长者的疫苗接种率。马善高说，除了让年长者在乐龄护理中心和疗养院接种疫苗，当局已从六个社区护理业者和全科医生中，派出33个提供登门接种服务的团队。超过95%的社区护理人员也完成了接种。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 护联中心 社区护理 男婴被哄抱入睡后死亡 验尸庭裁定为悬案 被安全大使提醒戴好口罩 男子爆粗丢凳子被捕