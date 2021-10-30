借力社区护理业者登门服务团队 马善高： 逾20万年长者已接种冠病疫苗追加剂

本地有超过20万名年长者接种了冠病疫苗追加剂，而70岁及以上的年长者中，有87％已完成疫苗接种。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高日前出席护联中心举办的社区护理日庆祝活动，他在致辞时透露年长者的疫苗接种率。

马善高说，除了让年长者在乐龄护理中心和疗养院接种疫苗，当局已从六个社区护理业者和全科医生中，派出33个提供登门接种服务的团队。超过95%的社区护理人员也完成了接种。