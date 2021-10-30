腐臭味飘散蛆虫爬出 邻居报警揭男子死于屋内

马西岭一个组屋单位过去一周传出阵阵腐臭味，居民以为是楼下垃圾或死老鼠发出的异味，直到昨早（10月29日）惊见蛆虫从屋内爬出才察觉不妙。警方接到通知后上门调查，发现一名年轻男住户已死亡多时成了腐尸。

事故发生在马西岭巷第18座组屋的四楼单位。两名居民昨早7时许要出门跑步，结果一开门发现门前有数十只蛆虫在走廊地上蠕动，顿觉事有蹊跷，赶紧拨电报警求助。