腐臭味飘散蛆虫爬出 邻居报警揭男子死于屋内

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来自 / 联合早报

文 /
涂健强

发布 / 2021年10月30日 5:00 AM

警员到场后多次敲门，但无人回应，于是请来开锁匠。图为警员事后从事发单位取走部分证物。马西岭—油池市镇理事会也派清洁工清洗走廊。（陈来福摄）
警员到场后多次敲门，但无人回应，于是请来开锁匠。图为警员事后从事发单位取走部分证物。马西岭—油池市镇理事会也派清洁工清洗走廊。（陈来福摄）

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马西岭一个组屋单位过去一周传出阵阵腐臭味，居民以为是楼下垃圾或死老鼠发出的异味，直到昨早（10月29日）惊见蛆虫从屋内爬出才察觉不妙。警方接到通知后上门调查，发现一名年轻男住户已死亡多时成了腐尸。

事故发生在马西岭巷第18座组屋的四楼单位。两名居民昨早7时许要出门跑步，结果一开门发现门前有数十只蛆虫在走廊地上蠕动，顿觉事有蹊跷，赶紧拨电报警求助。

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