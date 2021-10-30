腐臭味飘散蛆虫爬出 邻居报警揭男子死于屋内 订户 来自 / 联合早报 文 / 涂健强 发布 / 2021年10月30日 5:00 AM 警员到场后多次敲门，但无人回应，于是请来开锁匠。图为警员事后从事发单位取走部分证物。马西岭—油池市镇理事会也派清洁工清洗走廊。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 马西岭一个组屋单位过去一周传出阵阵腐臭味，居民以为是楼下垃圾或死老鼠发出的异味，直到昨早（10月29日）惊见蛆虫从屋内爬出才察觉不妙。警方接到通知后上门调查，发现一名年轻男住户已死亡多时成了腐尸。事故发生在马西岭巷第18座组屋的四楼单位。两名居民昨早7时许要出门跑步，结果一开门发现门前有数十只蛆虫在走廊地上蠕动，顿觉事有蹊跷，赶紧拨电报警求助。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马西岭 腐尸 当年为养家放弃深造 68岁报读新跃大学 72岁戴四方帽圆梦 咖啡店外种10蕉树 市镇会：非法令清除