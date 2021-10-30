人协暂不恢复7项高风险活动　歌唱导师盼准戴口罩唱歌

人协暂时不恢复高风险活动，包括需室内摘口罩、使用共同设备的活动，例如歌唱班、打麻将等七项目，受访歌唱导师希望能允许戴口罩唱歌。

人民协会昨天发布文告表示，从下周一（11月1日）起，完成冠病疫苗接种以及从冠病中康复的60岁及以上年长者，将能到21个民众俱乐部、联络所和综合民众设施恢复参加部分乐龄活动。

这些活动不需要参与者共用设备，减少病毒通过人们碰触表面传播的风险，包括健身课如排舞、气功、快步走、尊巴和太极拳等；现场演出如歌台和地方戏曲；电影放映会和演唱会，以及导览活动等。

属于高风险、需在室内摘下口罩的活动如歌唱、吹奏管乐器、声乐和演讲训练、演艺班等，以及需要使用共同设备的活动如卡拉OK歌唱班、打麻将以及下棋等，都暂不恢复。

歌唱导师张金泉（65岁）受访时表示，他此前主要在民众俱乐部与一些会馆教唱，目前已经停了近两年，如今只能进行一对一的实体个人班，感到很无奈。

他认为，若歌唱班可以允许戴口罩唱歌，用麦克风放大声音，做好安全措施，可以考虑尽早开放课程。

“有学员每周都打电话询问什么时候能开班，学员们多数也已打了疫苗，希望可以早日恢复上课。”

谢金石歌唱老师（69岁）也透露，他本来要9月份开班，结果需要一直延后，已经等了近两年了，但他对歌唱非常热爱，兴趣不会改，一定会坚持下去。

“没戴口罩风险高，戴口罩唱不好，可能可以考虑只在唱歌时拿下口罩，这样比较实际一点，唱完后把麦克风消毒，或者可以考虑不用麦克风清唱。”

已完成追加剂接种的黄女士（74岁）在联络所参加歌唱班超过20年，因疫情暂停后就一直无法一起和其他学员联歌而感失望。

她表示，如今太久没唱，技巧也生疏了，尽管知道目前病例一直居高不下，年长者面对更大的风险，但还是希望可以早日恢复课程，在作足安全措施，甚至戴着口罩的情况下练唱也乐意。

