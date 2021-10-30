牛车水3餐馆遭窃 阿叔涉案今被控

阿叔涉嫌一夜连闯牛车水3家餐馆，偷走4300元现金和手提电脑，今早被控。

警方昨天发布文告，指于在本周三（27日）早上10时至11时之间，牛车水一带的三家餐馆报案，表示餐馆被破门行窃。

初步估计，三家餐馆共损失4300元现金以及一台膝上电脑。

警方通过闭路电视画面以及展开实地调查后，最后确认嫌犯身份，并于前天晚上约10时，在丹戎巴葛一带将嫌犯逮捕。

51岁的嫌犯许明明（译音）今早被控，控状显示，他于这个月27日凌晨2时54分破门行窃，从厦门街（Amoy Street）一间韩国烤肉店里，偷走4350元。

《新明日报》记者今早走访上述遭窃的韩国餐厅，负责人虽然证实发生此案，但不愿多说。

于韩国餐厅同排的餐馆职员则告诉记者，事发后的早上有警方上门询问，他才知道发生窃案。

他也透露，警方调阅店外的电眼时，凌晨2时17分左右的画面捕捉到一名白衣男子骑脚车经过，不过不清楚是否和案子有关。

做足功课才下手

该处大多餐馆不收现金，嫌犯相信做足功课才下手。

记者走访其他餐馆时，除了遭窃的韩国餐馆还有收现金外，其他多数业者都实行无现金交易，所以店内并无现金。

一般相信，嫌犯可能事前做了功课，得知上述餐馆还有现金交易，才会趁对方打烊后，夜深人静之时，偷偷潜入餐馆行窃。

不愿透露姓名的餐馆职员说，他们的餐馆在此处已营业四年，并未听说曾发生破门行窃案，而他们因为不收现金，店面前后也装了电眼，所以不会过于担心发生同样的事情。

另一餐馆职员黄先生（22岁）也说，相信这次是单一事件，他们的店也装了电眼。

完整报道，请翻阅2021年10月30日的《新明日报》。