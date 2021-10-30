34岁乘客涉毒袭警被捕保外 制视频指警激怒才动粗

被截查时倒车撞倒交警，37岁司机弃车逃后落网，当场被制伏的34岁男乘客在涉毒和蓄意致伤以妨碍公务员执行任务罪名下被捕，目前被保释在外。他昨晚竟在TikTok视频公开被捕过程，并对警方做出指责，声称自己被“激怒”才动粗。

《联合晚报》前天（10月28日）报道，一辆汽车被警方截查时，疑不肯停下开车逃逸，汽车最后竟倒退猛一辆交警电单车，电单车上的交警及时跳车才没受重伤。车辆最终停在芽笼东综合诊所附近。

这起事故发生在前天上午10时左右，可疑的汽车在芽笼东1道第121座组屋附近被截停。司机下车逃逸，车上当时另有一名男乘客。两人事后都被捕。

警方昨天召开记者会透露案件详情。发言人说，37岁肇事司机涉嫌无照驾驶，他今天会先被控。34岁乘客则因态度不配合，大声辱骂和动手推警员，最后被警员以武力制伏。

昨天晚上，自称是乘客的男子在TikTok上传一则长约三分钟的视频，公开被捕过程。

男子声称，当时被在场警员激怒，才会对警员动手。他称，一名穿着蓝色制服的警察在他右颊上扇了耳光，“但我这个时候也没还手。”

据男子所说，另一名白衣警员和上述蓝衣警员，之后三五分钟不断地激怒（provoke）他，“直到我忍无可忍，终于动怒，我就冲向那名蓝衣警察。”

男子也在视频里说，之后不会再在TikTok上谈案件情节，他也称两周后会回警局报到。

警方发言人昨天在记者会上说，34岁乘客在涉毒和蓄意致伤以妨碍公务员执行任务罪名下被捕。据了解，他目前被保释在外。

律师：视频所说若不属实或罚款坐牢

受访律师说，男子在视频所说的话若被证实是不属实，可能触法，可面对罚款或坐牢。

除了声称是被警方激怒才动粗，男子也在视频里说，知道网传他因涉毒被捕，他因此坚称自己被捕时并没在吸毒，“我身上一支香烟都没有。”

自称是乘客的男子上传的视频目前点阅率超过20万。

赢必胜律师事务所的黄国彦律师今早受访时告诉本报，如果男子在视频里说的话，被证实不属实，他有可能会触犯杂项（公共秩序和滋扰）法令里的发布假信息的罪行。

黄国彦也指出，发布假信息的罪行可被判高达一万元罚款，或长达三年监禁，或两者兼施。

完整报道，请翻阅2021年10月30日的《联合晚报》。