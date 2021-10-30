咖啡店外种10蕉树 市镇会：非法令清除

宏茂桥咖啡店前的空地，出现种了10棵香蕉树的“迷你香蕉园”，市镇会指香蕉树属非法种植，指示种植者在29日清除。有居民表示不舍，指这片小园地是街坊的情感联络站；但担心积水和滋生蚊虫的居民却大表赞同。

这个迷你香蕉园位在宏茂桥32街第340座德利咖啡店前方的一个空地，据了解已经栽种了很多年。

咖啡店常客卓湘恪（73岁，退休）在星期三（27日）发现香蕉树挂上宏茂桥市镇会的告示，指示种植者在29日（星期五）前清除香蕉树和摆放的盆栽，否则市镇会将会采取清除行动。

经常在早上和好友到咖啡店喝早茶的卓湘恪说：“我们看到告示后感觉很不舍，这些香蕉树已经是这个邻里的地标了，也是这家咖啡店的特色，我们真的希望当局能保留这道风景线。”

记者昨日傍晚走咖啡店时，发现香蕉园还在。

咖啡店常客林女士（62岁，研究助理）说：“或许是这里土壤肥沃，这几棵青牙蕉每每三四个月都会结果，能偶尔吃到在邻里结出的香蕉有一种亲切感，我们都不舍得香蕉树被清除。”

但也有居民反映，香蕉树会积水滋生蚊子，应该被清除。关女士（72岁）说：“我天天到咖啡店，但发现香蕉树都没有人照顾，香蕉树会积水，会滋生蚊虫，过去也有人向市镇会投诉过，我赞成清除香蕉树。”

德利咖啡店负责人吴先生（40岁）说：“这些香蕉树存在很久了，上星期咖啡店前的一棵大树出现蜂窝，市镇会人员来清除才发现这片迷你香蕉园，因此才会发出告示要求清除。”

吴先生认为，新加坡的农地很少，这片香蕉园能让区内小孩子认识香蕉的生态，若真的被清除的确很可惜。

完整报道，请翻阅2021年10月30日《联合晚报》。