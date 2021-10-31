我国研究：注射追加剂后 染疫风险比打两剂低七成

抗疫跨部门工作小组昨天公布疫苗追加剂有效性的本地初步研究结果时指出，与完全没有接种疫苗者相比，完成疫苗接种程序之后再注射追加剂者，防止感染的有效性约为80％，防患重症的有效性更是达99％。

我国卫生部的研究显示，相比只打了两剂冠病疫苗的群体，注射追加剂者感染冠病的风险能够进一步降低七成，出现重症的风险也少了90％。

抗疫跨部门工作小组昨天（10月30日）公布疫苗追加剂有效性的本地初步研究结果时也指出，与完全没有接种疫苗者相比，完成疫苗接种程序之后再注射追加剂者，防止感染的有效性约为80％，防患重症的有效性更是达99％。

我国今年9月14日开始为符合资格的公众接种疫苗追加剂。卫生部在9月15日至10月22日，追踪已完成疫苗接种的60岁以上的年长者，是否注射追加剂、染病与否，以及有没有出现重症。

卫生部对68万5000多名60岁以上，已完成接种超过180天的年长者进行追踪后发现，在调整了年龄、性别和其他差异后，与只打了两剂的人相比，注射追加剂者染病的风险进一步降低70％，患重症风险也少了90％。

“追加剂能够在两剂信使核糖核酸（mRNA）疫苗提供的保护之上，显著地提高对冠病的保护能力。”

如果比较已完成两剂mRNA疫苗接种的人群和未接种疫苗的群体，疫苗防范感染的有效性则介于40％至60％，防患重症的有效性是90％。

截至本月27日，受邀接种追加剂的人群当中，60岁及以上者有80.2％已接种或预约接种，50岁至59岁者则有92.7％，30岁至49岁有75.1％。“符合资格接种追加剂的人群当中，接种比率是健康的。”

卫生部长王乙康昨天在面簿贴文时也透露，目前已有超过76万人接种了追加剂，其中多数是年长者。

年满30岁者明天起打莫德纳追加剂不必预约

抗疫跨部门工作小组昨天也说，由于提供莫德纳疫苗的接种中心有足够库存，因此决定加速莫德纳追加剂的施打。年满30岁且符合条件的公众，明天起可直接到任何提供莫德纳疫苗的接种中心打追加剂，不必事先上网预约。

目前，年满60岁的公众已能直接到接种中心打追加剂。年满30岁且在六个月前完成两剂疫苗接种的新加坡公民、永久居民和长期证件持有者，则可从明天起到任何提供莫德纳疫苗的接种中心注射追加剂。这包括之前接种了辉瑞／复必泰疫苗（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）或莫德纳疫苗的公众。

公众打追加剂时不必接种与前两剂相同的疫苗。文告说，由于我国开始展开接种计划时先提供辉瑞／复必泰疫苗，许多人接种的是这款疫苗，他们在打追加剂时可改用莫德纳疫苗。

九家提供莫德纳疫苗的接种中心都设于民众俱乐部，包括波那维斯达、丰加北、哥本峇鲁、波东巴西、拉丁马士、淡滨尼东、兀兰、油池，以及榜鹅21民众俱乐部。

至于居住在宿舍的客工以及建筑、海事与加工业的工作准证持有者，人力部将另安排他们打追加剂。“疫苗仍是我们对抗冠病的关键因素，我们呼吁所有符合资格的人前去接种疫苗，包括注射追加剂。”

半年前完成疫苗接种的吴景皓（33岁，工程师）原本还在等当局发短信邀请，现在可直接到莫德纳疫苗接种中心打追加剂，他打算下周就去。“社区病例相当多，我打针已经是半年前的事情，有追加剂会比较保险。”