李总理：全球需包容性治理机制和拨款弥合卫生缺口

通过以规则为基础的国际体系，推动自由开放的贸易和全球供应链，对实现持久性复苏和创造就业至关重要。

二十国集团（G20）峰会在罗马当地时间昨天（10月30日）上午（新加坡时间昨天下午）召开。出席峰会的李显龙总理在第一场会议上，就“全球经济与全球卫生”的主题做简短发言时指出，目前全球公共卫生体系资金严重不足，协调各国行动也耗时太久。

“我们需要可信和包容的全球治理机制，以及稳定、持续性的拨款来弥合全球卫生缺口。”

李总理提醒，全球经济从疫情中复苏的同时，冠病疫情仍构成挑战。更具传染力或更能对抗疫苗的新变异毒株可能出现，各国也仍承受疫情造成的巨大经济、社会和生命代价。

建立集体韧性将是要素。这意味着近期各国须加速生产并在全球分配疫苗，确保持久、平等的复苏。长远而言，各国必须加强疫情的应急准备和应对措施。

李总理吁各国制定统一安全旅游程序

新加坡期待看到各国边境安全重开，国际贸易和跨境活动也进一步恢复。李总理呼吁各国加大努力，与国际民航组织（ICAO）、世界卫生组织和国际航空运输协会（IATA）等国际组织合作，制定统一的安全旅游程序，及各国相互承认、可相互操作的数码健康证书。

此外，为自由、开放的贸易和全球供应链制定以规则为基础的国际体系，也对推动持久性复苏和创造新就业至关重要。“我们如果能把这做好，就能迎向更加繁荣、有韧性的未来。”

去年因疫情关系，G20国家领导人峰会以视讯方式召开。本届峰会是冠病疫情暴发以来，G20国家领导人首次聚首。峰会采取实体和视讯混合模式进行，中国、日本、俄罗斯和墨西哥等国家的领导人没有亲临会场，而是通过视讯或委任代表与会。

李总理在发言中，赞扬主席国意大利为减缓疫情及为日后的卫生危机做准备而推动全球合作，并指各方为加强医疗融资所提出的改革和措施都是重要的起步点。

新加坡也在疫情中，在区域和国际层面尽自己的一分力。我国除了向冠病疫苗全球获取机制（简称COVAX）的预先市场承诺（Advance Market Commitment，简称AMC）行动和亚细安冠病应对基金投入款项，也向有需要的国家捐赠疫苗、氧气和其他重要物资。

新加坡的机场、超低温冷藏链设施和物流能力也让我国在疫情期间发挥疫苗发配枢纽的作用。

G20此前设立高级独立咨询小组，筹备及应对疫情资助工作，并由国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼担任小组联合主席。李总理说，我国对能为小组做出贡献感到欣慰。

李总理期待各国能取得实质成果，改善全球卫生工作协调和融资，为下一场疫情做好更充分的准备。