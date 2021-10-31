美国研究：全球若升温3摄氏度 滨海湾花园等处或被淹

美国研究预测，全球气温按照目前的碳排放趋势可上升高达3摄氏度，这将导致约50个主要城市出现居住地被淹的情况，我国的滨海湾花园也无法幸免，除非采取前所未见的防御措施。

随着联合国气候变化大会（COP26）来临，美国非营利气候科学与新闻组织“气候中心”（Climate Central）本月公布了和普林斯顿大学研究者共同进行的研究。

研究报告提到，当气温上升3摄氏度后，海平面预计在200至2000年内上升6.4米，导致约8亿人口所居住的陆地低于海水高潮线，其中至少6亿人来自亚洲。

气候中心以研究为基础所制作的互动地图显示，气温若上升3摄氏度，新加坡除了滨海湾花园等沿海地区，芽笼、文庆和裕廊西多处的陆地也将在数百年后被淹。若上升幅度控制在1.5摄氏度，这些地区仅会有小部分区域淹水。

不过气候中心强调，地图并没有考虑到未来的发展、土壤侵蚀、潮汐变化和沿海防御工程等因素。

联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）今年8月发布的报告预测，如果碳排放量保持在目前的水平并在本世纪中叶开始下降，全球气温到了世纪末将上升2.7摄氏度左右。但如果2050年能达到“碳中和”的状态，到了世纪末气温上升1.8摄氏度后就能稳定下来。

另有学者预计，2050年有多达3亿人所居住的陆地会低于每年平均的沿海陆地淹没水平线（coastal flood levels），当中有75%来自中国大陆、孟加拉、印度、越南、印尼和泰国这些亚洲地区。

这组数据来自南洋理工大学和英国格拉斯哥大学本月联合公布的研究报告。

三分之一新加坡国土可能在本世纪末被淹

领导该研究的南大新加坡地球观测与研究所主任霍顿（Benjamin Horton）教授说，新加坡制造的温室气体总量不多，但仍受气候变化的威胁，尤其有三分之一的国土可能在本世纪末被淹。

他说：“新加坡的生存须依赖世界，而我认为若要团结整个世界，新加坡也须要去带头。”

报告也提出，亚细安是全球最多自然灾害的区域，而气候暖化和海平面上升将为本区域带来更严峻的挑战，因此学者认为出台更具体的行动计划对亚细安来说迫在眉睫，这包括了解灾害风险的根本原因、在策略上给予弱势群体关注，以及加强国家之间的合作。