撞交警案被捕乘客称 4岁女遇害后已改过

撞交警一案，被捕乘客受访时自揭，4岁女儿去年不幸遇害遭焚尸，他就已不再碰毒品。

《新明日报》连日报道，本月28日上午，交警在巴耶利峇路上段截查一辆银色轿车，司机拒绝停车，反而加速逃离。轿车被截停后，司机竟倒车撞交警，丢下乘客弃车逃。

警方拘留了车上的34岁男乘客，四小时内再将落跑的37岁司机绳之以法。涉案的37岁司机洪施胜（译音），昨天通过视讯被控上国家法院，他面对一项蓄意致伤以妨碍公务员执行任务的控状。

记者辗转也找到男乘客江伟南，他受访时坦言，曾染毒16年，也因此锒铛入狱，但2019年出狱后就决定改过自新。

“我后来动摇了三个月后，又再挣扎了半年，期间还轻生、住进心理卫生学院、与妻子离婚，直到去年2月，我女儿江雨惠去世，才让我彻底醒悟。”

对于女儿，江伟南不愿多谈这一痛处，但他说到：“她（女儿）的离开让我醒来，也让我更强大，我不想再回到从前的样子，决定做出改变，不再碰毒品。”

他称，这次验尿结果足以证明自己，他也开了社交媒体账号分享自己戒毒改变经历。

他表示，事件一定会让人误会或质疑。“我清者自清，问心无愧！”

根据江伟南的社交媒体可见，女儿遇害后，他多次贴文哀悼，表示将在天堂与她相遇。

其中一个贴文就写道：“一瞬间，我失去了你，而这却成为我一生的痛。悲伤的余波永远不会停息，因为我对你的爱永远不渝。我会一直爱你，为你心疼，直到我剩下最后一口气。我爱你，我想你。”

他也在今年10月4日，即女童的6岁冥寿，分享了女儿的照片写道：“培根，生日快乐。爸爸爱你。”

根据报道，涉案离婚妇符丽萍（26岁）与男友王世祥（34岁）在基里玛路一带林亚雨路（Lim Ah Woo Road）的公寓单位里，涉嫌谋杀4岁女童江雨惠（英文名Megan，小名培根），并于去年5月，与另一名女子蔡偌诗（31岁）运尸到修车厂毁尸灭迹。

完整报道，请翻阅2021年10月31日的《新明日报》。