为抢车位撞烂围墙？阿叔喊冤：误踩油门失控

为抢停车位，阿叔车子失控撞围墙？网上昨天开始疯传一辆车子在多层停车场直接撞进停车位的视频后，不少网民纷纷猜测，怀疑肇事司机是因为抢停车位而失控出事，但拍视频者不久后出面声明，指肇祸原因相信是阿叔误踩油门，并非抢夺停车位。

事故发生在周五（10月29日）晚上11时许多，地点在碧山24街第290座的多层停车场。有居民事后报警，交警也在不久后到场调查。

根据网上流传的视频，事发前，一辆深灰色丰田汽车在停车场内准备倒退，停进位于上下斜车道处的停车位，一辆橘色日产（Nissan）车子不巧同一时间驾上斜坡到来到同一层，并在上完斜坡之际突然往前疾冲，直接栽进深灰色车子原本要停的停车位。

在一阵巨响中，橘色猛撞围墙，灰色汽车的车主下车查看后双手叉腰，一脸不解地看着橘色车子。

此视频在网上狂传，有网民调侃橘色车子的司机是为了跟灰色汽车抢停车位，所以大踩油门，结果油门踩过头，车子猛撞围墙，“为了一个停车位搞到鱼死网破。”

《联合晚报》联系上拍摄视频的网民，当时他的车就停在停车场，车上的行车记录器对准事发地点，无意间捕捉到案发过程。

不愿具名的车主说：“我当时不在车上，但有听到撞击声，隔天早上发现有车祸痕迹，查看行车记录器才知道发生什么事。”

他事后有跟肇祸车主了解情况，对方是一名退休阿叔，阿叔称他并不是要抢停车位，而是在上了斜车道突然看到灰色车子，吓了一跳，原本要踩刹车但不知怎么的错踩油门。

他说：“我希望能帮他澄清，他因为这事被大家指指点点，心里很不好受，希望大家不要再说他是要抢停车位。”

他也说，肇祸的橘色日产车子看起来很新，车子事后已被送去修理。

警方受询时已经证实事故的发生，没人在这起车祸中受伤。

完整报道，请翻阅2021年10月31日的《联合晚报》。