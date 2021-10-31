三巴旺组屋万圣节装饰爆红 50陌生人也来参观

阴森的红色灯光，墙角的恐怖身影、血淋淋的“凶器”，三巴旺居民把组屋走廊装饰成恐怖的万圣节场景，还邀请周围居民带孩子来“探险”和领糖果，此装饰的创意获街坊和网民称赞，可谓打造出另类的甘榜精神。

贴文上载互联网后迅速传开，网民反应热烈，单是昨晚就有大约50名陌生人找上门，就只为了感染一下万圣节气氛。

今天（10月31日）是万圣节，当入夜后来到坎贝拉街第101A座组屋五楼，走出电梯的右边走廊，会看到红色灯光映照下的蜘蛛网和骷髅头，墙壁上贴着“TURN AWAY”的字眼劝居民慎入，阴森的氛围让人不寒而栗。

而在这条走廊上，还可看到有戴着鸟嘴面具的瘟疫医生(Plague Doctor)和恐怖电影中的杀人魔杰森来回走动，不过他们并非要去“干案”，也没有到处去吓人，反而是热情地给孩子们派发糖果和零食。

扮演瘟疫医生和杰森的艾莎（28岁）和阿里夫（35岁）是一对夫妇，他们在两年前搬到这座预购组屋，这万圣节装饰便是他们的想法。

艾莎说：“我们很喜欢这些恐怖元素，跟邻居提出后大家都很支持，我们就用工作以外的时间，前后花了好几个星期的时间完成装饰。”

另一位住户法蒂(30岁)说，这走廊角落的四户人家都是20岁至20多岁的年轻夫妇，有华人和马来人家庭，大家在两年前陆续搬进来后便时常来往，关系融洽。

她说：“我们会相约聚餐，平时也会串门子，帮忙彼此接受快递。我们在农历新年、开斋节、圣诞节等节日也会装饰走廊一番，让彼此感受节日的气氛。”

她说，他们在该区居民的聊天群组上邀请街坊来参观，也准备派糖果给小孩子，大家热烈的反应让他们受宠若惊。

4家庭协力装饰走廊

四户家庭之前也曾协力装饰走廊，获得今年国庆装饰比赛北区的第二名，让他们兴奋和欣喜。

法蒂说，四户家庭的关系融洽，进行节日装饰成了他们互动和增进感情的活动。

她说：“我们今年参加新加坡行善运动理事会举办的国庆装饰比赛，结果获得北区第二名，我们开心极了。”

完整报道，请翻阅2021年10月31日的《联合晚报》。