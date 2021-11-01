改为三个月办一次 “清洁日”活动范围扩大至公园等

为进一步鼓励公众保持环境卫生，新加坡公共卫生理事会将“新加坡清洁日”的活动范围从组屋区扩大至公园，活动频率也从每年一次增加至每三个月一次。

每逢新加坡清洁日（SG Clean Day），从清晨6时至隔天零时，全国17个市镇理事会不派清洁工人打扫组屋底层、停车场、游乐场等公共场所。

公共卫生理事会在今年4月25日举行的年度“保持清洁，新加坡！”（Keep Clean, Singapore!）运动，首次举办新加坡清洁日，基层组织也积极号召居民参与捡垃圾活动。从昨天起，清洁日增加至每个季度举行一次，涵盖的场所也扩大到包括公园、花园和公园连道等。

逐步在组屋区设“清洁工具厢”

此外，为方便人们共用清洁工具，并以更有效和可持续的方式捡垃圾，公共卫生理事会将逐步在不同组屋区里设置“清洁工具厢”（CleanPod），提供铁钳子、水桶和推车等工具让居民或团体组织使用。

首个邻里清洁工具厢设在武吉巴督第225座组屋楼下，毗邻今年4月新开放，颇受居民欢迎的“富士山丘公园”（Fuji Hill Park）。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士昨天为该清洁工具厢揭幕时说：“我认为将这个计划带入组屋区是很重要的，因为居民们大多时候其实都在邻里空间活动。保持邻里空间卫生清洁不仅能让环境舒适，更能提高公共健康和卫生水平。”

除了鼓励公众参与，她也呼吁家长借此机会，从小培养孩子保持环境清洁的好习惯。

公共卫生理事会从前年开始在其他公园试行这项计划，至今全国设有12个清洁工具厢，包括碧山—宏茂桥公园和樟宜海岸公园等。

截至上月底，今年已有2万名公众曾申请或表示有意使用这些工具，另有280个组织也曾使用这些设施进行自发捡垃圾活动。

武吉巴督居民胡光辉（61岁，文职）受访时说：“清洁工具厢是个有趣的点子，如果能和左邻右舍一起参与打扫社区空间，大家保持环境清洁的同时还可以增进感情，应该会是个不错的体验。”