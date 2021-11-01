李总理：两国恢复紧密联系重要一步 完成疫苗接种国人往返新澳可免隔离

李显龙总理是在意大利罗马的二十国集团领导人峰会上，与澳洲总理莫里森敲定以上协议。除了往返新加坡与澳洲的新南威尔士和维多利亚州不必隔离，新加坡籍学生也可返回这些州属继续求学。我国是继新西兰之后，澳洲对外开放边境的第二个国家。

本月21日起，已完成冠病疫苗接种的新加坡人，可往返澳大利亚的新南威尔士和维多利亚州，抵境后不必隔离14天。李显龙总理说，这是新加坡与澳洲迈向恢复紧密联系的重要一步。

李总理昨天在意大利罗马的二十国集团（G20）领导人峰会上，与澳洲总理莫里森敲定这项协议。李总理透过新闻秘书答复媒体询问时，对于澳洲向已完成接种的新加坡人重开边境表示欢迎，并感谢莫里森的这项决定。

新加坡是继新西兰之后，澳洲对外开放边境的第二个国家。澳洲已在上月19日与新西兰南岛开通免隔离的航空泡泡安排。

连同新澳两国早前宣布从本月8日起开通的疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划，两国人民往返新加坡与澳洲的新南威尔士和维多利亚州，都不必隔离。新加坡籍学生也可返回这些州属继续求学。澳洲两大城市悉尼和墨尔本分别为这两个州属的首府。

此前，新澳的VTL安排只允许已完成接种的澳洲公民、永久居民及家属从新加坡入境澳洲。

交通部长易华仁昨晚在面簿发文说，如今分隔两地的亲人可以团聚，学生可恢复学习，商人和旅客也能再次出国。

通过VTL入境我国的已接种者不必隔离，但须在出发前和抵境时接受检测，他们也只能乘搭专属的VTL航班。除了澳洲，与我国开通VTL的另外12个国家包括德国、文莱、韩国、加拿大、丹麦、法国、意大利、荷兰、西班牙、瑞士、英国和美国。

根据新加坡民航局的数据，在冠病疫情暴发前，澳洲是樟宜机场的10大市场之一，前年的旅客人数占机场抵新总乘客量约4％。目前有超过5万名新加坡人住在澳洲，旅居我国的澳洲人则有超过2万5000名。

国际航空运输协会（IATA）亚太区副总裁吴仕绵认为，不分旅游目的，向新加坡旅客开放免隔离旅游，是澳洲对于推进重开边境发出响亮而明确的信息。

“我们期待澳洲和区域内其他国家进一步放宽边境管制，这将为航空业和航空旅游业复苏提供必要的提振作用。”

旅行社推出不同配套满足需求

年底学校假期即将到来，受访的本地旅行社表示，已针对不同旅游需求准备多个配套，让消费者有更多选择。

华宫旅游企业公关及通讯总监佘柳华透露，澳洲是新加坡人首选的五个旅游目的地之一。公司已接到一些顾客的询问，正同澳洲旅游局密切合作进行宣传活动，并计划推出包括蜜月、自助和团体旅游的一系列配套。

曾兄弟旅行社也接到不少相关询问，准备与澳洲旅游机构推出宣传促销。

欧美假期自VTL计划开通以来举行了两次旅游展，公众反应热烈。董事经理王汉杰指出，公司目前已组了20至30个旅行团前往VTL国家，每团有10至20人。

Aveson Travel旅行社老板之一林建基说，公司今年9月开始接受VTL机票预订，至今已售出近100张机票。“近日新加坡与越来越多国家开通VTL，旅游业也渐有起色，相信生意会越来越好。”