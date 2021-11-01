带动商贩生意 裕华300余家庭获派100元电子购物券

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来自 / 联合早报

文 /
安诗一

摄影 /
蔡家增

发布 / 2021年11月1日 5:00 AM

居民可按个人所需，分数次在不同商家使用裕华电子购物券消费，余额将自动存于户头中。图为居民萧淑卿（右）在裕华民众俱乐部附近的商店使用电子购物券。（蔡家增摄）
居民可按个人所需，分数次在不同商家使用裕华电子购物券消费，余额将自动存于户头中。图为居民萧淑卿（右）在裕华民众俱乐部附近的商店使用电子购物券。（蔡家增摄）

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裕华区约305户家庭昨天各获得100元的电子购物券，除了帮助这些低收入家庭，社区派发电子购物券也旨在推动邻里买气，改善该区零售商贩的生意。

永续发展与环境部长傅海燕在裕华民众俱乐部举行的派发活动中说，相比指定商家的定额代金劵，电子购物券的使用范围与金额更加灵活。

她说：“我们的居民可以用电子购物券到邻里的商店进行多样化的消费，比如理发、推拿、买面包，也可以用它来购买生活用品、五金产品等等。”

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