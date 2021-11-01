带动商贩生意 裕华300余家庭获派100元电子购物券 订户 来自 / 联合早报 文 / 安诗一 摄影 / 蔡家增 发布 / 2021年11月1日 5:00 AM 居民可按个人所需，分数次在不同商家使用裕华电子购物券消费，余额将自动存于户头中。图为居民萧淑卿（右）在裕华民众俱乐部附近的商店使用电子购物券。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 裕华区约305户家庭昨天各获得100元的电子购物券，除了帮助这些低收入家庭，社区派发电子购物券也旨在推动邻里买气，改善该区零售商贩的生意。永续发展与环境部长傅海燕在裕华民众俱乐部举行的派发活动中说，相比指定商家的定额代金劵，电子购物券的使用范围与金额更加灵活。她说：“我们的居民可以用电子购物券到邻里的商店进行多样化的消费，比如理发、推拿、买面包，也可以用它来购买生活用品、五金产品等等。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 傅海燕 低收入家庭 裕华民众俱乐部 福禄寿大厦有确诊 公众诉：绕圈才到多多旺地 推行厨余回收 红山熟食中心飘臭味食客跑