本地推出“捡垃圾”应用 可积分换礼参加抽奖

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来自 / 联合早报

文 /
卢慧恩

摄影 /
李健玮

发布 / 2021年11月1日 5:00 AM

义工们昨天在东海岸公园捡拾垃圾，部分义工为配合万圣节，还穿上与热门韩剧《鱿鱼游戏》角色相似的服装参与活动。（李健玮摄）
义工们昨天在东海岸公园捡拾垃圾，部分义工为配合万圣节，还穿上与热门韩剧《鱿鱼游戏》角色相似的服装参与活动。（李健玮摄）

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看见地上有垃圾，随手捡起即可积分，兑换红树植物或参与抽奖，还能结识新朋友。新捡拾垃圾应用带动用户自行发起和加入“沿途捡垃圾”活动，保持环境清洁。

为配合新加坡清洁日（SG Clean Day），约50名义工昨天下午到东海岸公园捡垃圾。

活动结束后，义工们为沿路拾到的垃圾称重，并记录在名为“Stridy”的应用。应用显示，义工在一小时内拾起了1000多件垃圾，重达八公斤，其中就包括塑料包装袋、杯子、烟头等。

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