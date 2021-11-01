本地推出“捡垃圾”应用 可积分换礼参加抽奖 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢慧恩 摄影 / 李健玮 发布 / 2021年11月1日 5:00 AM 义工们昨天在东海岸公园捡拾垃圾，部分义工为配合万圣节，还穿上与热门韩剧《鱿鱼游戏》角色相似的服装参与活动。（李健玮摄） 字体大小: 小 中 大 看见地上有垃圾，随手捡起即可积分，兑换红树植物或参与抽奖，还能结识新朋友。新捡拾垃圾应用带动用户自行发起和加入“沿途捡垃圾”活动，保持环境清洁。为配合新加坡清洁日（SG Clean Day），约50名义工昨天下午到东海岸公园捡垃圾。活动结束后，义工们为沿路拾到的垃圾称重，并记录在名为“Stridy”的应用。应用显示，义工在一小时内拾起了1000多件垃圾，重达八公斤，其中就包括塑料包装袋、杯子、烟头等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 义工 东海岸公园 清洁 环境 新加坡清洁日 当40年“刽子手” 达善星冠病去世 乌鸦八哥天天来 摊贩镭射笔驱鸟