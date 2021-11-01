称遭面簿贴文中伤连累生意 “老火汤”总裁和女儿起诉“老海南咖喱饭”业主诽谤 订户 来自 / 联合早报 文 / 傅丽云 发布 / 2021年11月1日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 称个人名誉遭面簿贴文和言论中伤，生意也受连累，老火汤集团总裁和女儿向“老海南咖喱饭”掌舵人采取法律行动，在国家法院打诽谤官司，要索讨声誉和生意损失等赔偿。这起尚未开打的诽谤官司，两起诉人为Soup Empire Holdings（简称SEH）兼老火汤饮食集团（Lao Huo Tang Group）的总裁方汤姆斯（Thomas Hong，约48岁），以及这两家公司的市场经理方芊颖（约24岁）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 老火汤饮食集团 老海南咖喱饭 诽谤官司 雇佣纠纷索偿庭 劳资政纠纷调解联盟 福禄寿大厦有确诊 公众诉：绕圈才到多多旺地 推行厨余回收 红山熟食中心飘臭味食客跑