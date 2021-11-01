称遭面簿贴文中伤连累生意 “老火汤”总裁和女儿起诉“老海南咖喱饭”业主诽谤

称个人名誉遭面簿贴文和言论中伤，生意也受连累，老火汤集团总裁和女儿向“老海南咖喱饭”掌舵人采取法律行动，在国家法院打诽谤官司，要索讨声誉和生意损失等赔偿。

这起尚未开打的诽谤官司，两起诉人为Soup Empire Holdings（简称SEH）兼老火汤饮食集团（Lao Huo Tang Group）的总裁方汤姆斯（Thomas Hong，约48岁），以及这两家公司的市场经理方芊颖（约24岁）。