黄轩毅与多年好友曾雕冠开设了Oroma，在网上售卖伯爵茶、乌龙茶和摩洛哥薄荷茶等口味的意式冰淇淋。

白色衬衣套上米色围裙，26岁的黄轩毅（图左）在柜台后舀了一个个冰淇淋球，将它们放在松饼上，眼带笑意地给顾客品尝。

这是黄轩毅的首个快闪店，也是他第一次亲眼看到陌生人在品尝他自制冰淇淋后的反应。

今年毕业于南洋理工大学黄金辉信息与传播学院的他，创业灵感源于一个再平常不过的下午。当天他陪女友到一家排长龙的邻里冰淇淋店，尝过之后认为味道过甜，顿时脑海里就闪过做出更健康低糖冰淇淋的念头。

他说：“大学的最后一年，我开始学习制作理想中的冰淇淋，过程中发现自己对于研制甜品的喜好，因此决定追求这个梦想。”

黄轩毅与创办了游戏发行公司的多年好友曾雕冠（26岁，图右）非常合拍，开设了Oroma，名字带有香气（aroma）和茶（日语中的“ocha”）之意，在网上售卖伯爵茶、乌龙茶和摩洛哥薄荷茶等口味的意式冰淇淋。

他对于茶品的喜爱来自祖父母的熏陶，祖父母家中的茶壶，每天都会泡着亲戚从中国福建送来的茶叶，他偶尔也尝几口。“外婆爱吃甜品但患有糖尿病，因此我更努力制造一款她可以吃的茶香味冰淇淋，让她解馋。”

由于黄轩毅在家制作冰淇淋，不仅客厅摆放了冰淇淋制作机和冰箱等器材，厨房也存放了各种食材。他的母亲一开始虽反对他创业，但刀子嘴豆腐心的她会早起为他在厨房腾出空间，父亲则会帮忙折装冰淇淋的纸皮盒。

黄轩毅每个月会接工作赚外快，包括设计品牌标志和编辑视频。创业半年多来，虽曾遭遇销售额不理想、自我怀疑的情况，但他从未想过放弃。

“看到朋友们毕业后找到合适的工作会有些羡慕，但这是我的选择，如果那么轻易放弃，那就太对不起自己了。”