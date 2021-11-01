2青年涉抢车逃 展追逐战5警伤

五名青年凌晨抢夺提供拼车服务的汽车后，前后有两名青年驾驶员与警方发生追逐战，导致至少五名警员受伤。警方追踪凭着缜密的调查及警方电眼的协助下，在案发13个小时后迅速逮捕涉案的五名青年男女，两名涉案驾驶员将被控上法庭。

涉案的五名青年男女介于15岁到19岁，宏茂桥警署今天中午召开记者会，说明事发经过及警方的破案过程。

警方在上周六（30日）晚上8时30分接获通报，一名提供拼车服务的22岁男子声称两名男乘客要从勘宝坊（Compass One Shopping Centre）惹兰加由的一座组屋。抵达目的地后，乘客请他到附近店铺买香烟，不料他一下车，乘客就抢过汽车扬长而去。

宏茂桥警署、警方行动指挥中心和警察情报局立刻展开行动，查出涉及抢车的19岁青年的身份。

隔天（31日）凌晨2时15分，宏茂桥警署的便衣警员在义顺第21街的露天停车场找到这名青年，他与另一名15岁女子正在失窃的车内。警员上前问话时，青年被指撞上未标记的警车逃逸，幸好警员都没受伤，但警车轻微受损。

青年逃逸时还撞到停车场内的货车。警员立刻展开围捕，但在义顺7道失去嫌犯的踪迹。

近七小时后，宏茂桥警署的便衣警员早上9时在宏茂桥6道的停车场找到失窃的汽车，但汽车当时换由另一名19岁男子驾驶，车上还有另一名18岁的男乘客。警员命令两人下车，但男子却踩油门加速逃走，导致三名警员跌倒蒙受轻伤。

另三名便衣警员见状，马上开着无标记的警车展开追逐，追逐过程中警车车门被撞，留下明显的刮痕，男子还撞击停在路上的两辆私家车。猛烈的撞及导致警车上的两名便衣警员受轻伤，但警方成功逮捕驾驶员和男乘客。共有五名警员在追逐战中蒙伤。

完整报道，请翻阅2021年11月1日的《联合晚报》。