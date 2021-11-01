当40年“刽子手” 达善星冠病去世

曾当了40年狮城“刽子手”的本地资深前行刑者达善星（Darshan Singh），因患冠病导致肺部感染，甚至引起并发症，昨天早上过世。

达善星是在上个月16日因确诊冠病导致肺部感染，被送入义顺社区医院，他昨早死于冠病并发症，享年89岁。

他的孙女普嘉接受《海峡时报》访问时说：“祖父昨早离世前的15分钟，医院致电告知我们，祖父快要不行了。”

她指自从祖父入院后，由于疫情限制的规定，家人都无法到医院看望他，只能透过医院安排的视讯见面。“和他最后一次视讯是上周四，当时我们才意识到，他的生命快走到了尽头。”

普嘉透露，祖父生前患有糖尿病和失智症，已在10月1日接种了第二剂疫苗。

达善星的儿子法鲁克表示，父亲是一个很坚强的人，“他总是告诉我们，若是害怕，那就不要去做；若是想做，就不要害怕。他也告诉我们要勇于说出自己的想法，这是我从他身上学到的。”

达善星于1957年参军，当了逾25年的行刑者，是服务最久的行刑者，于2005年退休。孙女早前接受媒体访问时曾说，祖父这份工作需要十足的勇气才能完成，她非常尊重祖父。

“祖父曾说，他的工作是把被处死的人送到一个更好的地方。由于他性格开朗，他有能力让他们安心，而我相信有些人甚至要求祖父替他们‘送行’。”

达善星遗下93岁的妻子，几名子女和孙儿。他的葬礼于昨天下午在蔡厝港的穆斯林墓地举行。

轰动全国大巴窑杀童案 负责执行主谋死刑

达善星曾负责执行过轰动全国的“大巴窑杀童案”主谋林宝龙、“买凶杀妻”的吕伟添等人的死刑；也参与安乐岛暴动18人被处死案、60年代为骗取巨额保险金谋杀女友洪山尼案件。

普嘉受访时说，达善星曾参与过许多大案子，包括安乐岛暴动18人被处死一案、60年代为骗取巨额保险金谋杀女友的洪山尼等大案。

另外，达善星也曾吊死过1981年发生的“大巴窑邪教杀童案”的主谋林宝龙和他的两名共谋何家凤和陈美珠，以及在2001年“买凶杀妻”的吕伟添。

达善星早前接受媒体访问时透露，死囚中最难对付的囚犯之一，是1973年杀害日本籍情人渡边弘的妻子渡边绫子的黄咪咪，她在临死前依然很有个性。“她在去行刑室的路上面带微笑，行刑后，她的脸上依然挂着微笑。”

完整报道，请翻阅2021年11月1日的《联合晚报》。