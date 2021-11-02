可持续发展助中小企业开拓新商机

冠病疫情暴发后，许多人提出采纳环境、社会和治理（Environment，Social and Governance，简称ESG）原则，为可持续发展出一分力。对于资源有限的中小企业来说，这个理念听起来像是大道理，这对它们到底有什么好处？这难道只适用于大型企业，中小企业沾不上边？让我们为读者一一解答。

根据新加坡中华总商会进行的《2021年度商界意见调查》，多达84％本地企业表示，可持续发展对未来至关重要。然而，大部分受访者只是在中等程度上执行相关策略。

采纳可持续模式的成本高、企业生存比较重要，以及不够能力与资源去了解和推动合适方案，是受访企业追求可持续发展时面对的三大挑战。

总商会是于今年6月至8月间进行上述调查，参与调查的1058家企业来自制造业、建筑业与服务业，当中92％是中小企业。

新加坡汇丰银行工商业务部总监黃丽连接受《联合早报》访问时对此也有同感。据她观察，一些中小企业觉得推行可持续方式的费用昂贵，无意间增加成本。它们也认为，这个过程非常复杂，不知从何开始。此外，即便意识到可持续发展的重要，但时间有限，总是有其他要优先考虑的事项。

她指出，采纳可持续模式其实不一定会增加生意成本，只要做得对，甚至有助于降低成本。

打个比方，在建筑内安装节能冷气机和高效覆板，可大幅度减少能源成本，几年下来省下的钱足以抵消安装系统的费用，改善利润。

此外，汇丰银行去年针对200家企业进行的调查显示，多达48％受访者预期，可持续发展策略带来最多5％收入增长，另有26％认为可带来6％至9％增长，其余甚至估计增长高达10％或更多。

黃丽连说：“有更多资料显示消费者乐意付更多购买可持续产品，如果中小企业能够制造和售卖这些产品，将提高收入和盈利。

黄丽连也建议，中小企业可以从以下四个方面思考策略

采纳可持续发展模式不是难事

市场上出现各种解决方案，帮助企业踏上可持续发展之路。

成立于2019年的本地起步公司Stacs创建了一套帮助企业追踪可持续指标的系统。这包括收集能源效率、室内温度和碳排放量等资料，让企业掌握实现可持续发展的效益。

Stacs创办人苏垲钧受访时透露，使用系统的企业客户中全部都是中小企业，它们主要来自交通与物流业、货仓和加工等工业。他说：“如果没有这些追踪科技，中小企业要实施可持续策略，几乎是不可能的事。”

据苏垲钧观察，一些中小企业服务的是跨国企业或大型公司，这些顾客会要求公司在投标工程时提供可持续报告。

另一方面，采纳可持续模式有助于提高投资者对企业的信心。银行也会评估企业在这方面的表现，提供可持续融资包括绿色贷款，以及可持续发展挂钩贷款。

利用纳滤（nanofiltration）技术使化学分离过程更为节能的科技起步公司Seppure，则采用让企业客户每月订购形式，让它们无需投入大量资本，就能运用公司的技术。

Seppure公司首席执行官兼首席科技官拉哈尼博士（Mohammad H.D.A Farahani）说：“我们希望降低门槛，让企业不必投入额外资本，就能轻易采纳绿色解决方案。

新加坡在亚细安中发行最多GSS债券和贷款

放眼亚细安，这个区域发行的绿色、社会与可持续（Green、Social and Sustainability，简称GSS）债券和贷款额在去年达到高峰，总数为128亿美元（约172亿新元），高于前年的115亿美元。其中，新加坡发行最多这类债券和贷款，多达119亿美元，占比超过90％。

在新加坡，适合中小企业的可持续金融解决方案越来越多，包括最新推出的企业融资计划—绿色贷款（Enterprise Financing Scheme—Green）。汇丰银行是与新加坡企业发展局（ESG）共同推出这项计划的其中一家金融机构。

从今年10月1日至2024年3月底，企发局将分担70％的贷款风险，支持参与合作的金融机构向绿色领域的项目开发商、系统集成商，以及促成科技与解决方案的企业提供贷款。

汇丰银行去年也推出了本地首个接受新加坡行业证书的中小企业绿色贷款，帮助它们购买更环保的器材和符合能源效率的资产、研发或制造可持续或可循环产品，以及兴建或翻新绿色建筑。

有意申请贷款的中小企业，可出示由新加坡环境理事会，新加坡建设局、新加坡绿色建筑理事会，以及Green-e机构颁发的行业证书，大大简化程序和缩短申请时间。

想要抓紧可持续发展商机的企业要从何下手？黃丽连提出以下四大步骤，从了解生意面对的环境风险和成本结构，到开拓绿色商机和提升品牌，帮助企业踏出第一步。

从上述可见，中小企业可利用多方面资源，开启可持续发展旅程并不难。追求可持续发展已成为不可忽视的大趋势，中小企业应抓紧时机，开创新商机。

【本文由汇丰银行呈献】