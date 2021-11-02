辣玉莎承认在国会说谎 将交国会特权委员会处置

工人党盛港集选区议员辣玉莎公开承认自己在国会说谎，谎称曾陪一名性侵受害者到警局报案，该女子还遭警员不当对待。但事实上辣玉莎只是听说此事，没有陪同报案。

国会领袖英兰妮指辣玉莎（27岁）三次向国会说谎，没有及时澄清事实，因此对辣玉莎正式提出投诉，要求交由国会特权委员会处理，调查辣玉莎是否违反国会特权，这一要求已获国会议长陈川仁同意。

辣玉莎昨天在国会向新加坡警察部队、性侵受害者、盛港集选区选民、工人党成员及志愿者，以及她的父母道歉，并要求撤回她于8月3日作出的不实言论。

辣玉莎当天在国会辩论有关赋权女性的休会动议时称，自己三年前曾陪同一名25岁的性侵受害人到警局报案，该女子当时哭着出来，指警员评论她的穿着，以及她曾喝酒。

辣玉莎昨天坦承，有关这名受害者的经历，是她参与一个女性性侵受害人互助小组时听闻的。她之前没有透露自己是这个小组的成员，是因为没有勇气公开自己18岁在国外求学时曾遭性侵，而她也被这段经历折磨至今。

“作为一名幸存者，我太想发声，想在不揭露自己个人经历的情况下，就动议发言时分享我听到的故事。”

“我不应该没有得到受害者的同意，就叙述她的故事，也不应该说我陪她去了警察局，而其实我没有。我这样做是不对的。”

英兰妮在要求辣玉莎澄清时提问，她是否可在不提及互助小组或说谎的情况下述说这段故事？辣玉莎回复说，错误本可避免，“但当我急于和热切地想为像我这样的幸存者辩护时，犯了个错误”。

为厘清事实，英兰妮再问辣玉莎，之前在国会数次拒绝提供任何有关报案的细节，是出于保护受害人隐私，还是并不清楚事件细节。辣玉莎回答，她并不知道细节。

英兰妮认为，辣玉莎的行为不仅导致警方花费人力与时间去查证她的指控，也对许多性侵案受害者造成极大伤害，破坏了当局在促进女性发展上的努力，同时玷污了国会的声誉。

英兰妮说，她同情辣玉莎的个人遭遇，但不得不向特权委员会提出投诉。

“作为国会领袖，我有责任确保在这个议事厅内，所有议员都忠诚且负责任地履行职责。任何违反特权的行为都须予以处理。”