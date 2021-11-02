参加者须完成接种 部分乐龄活动时隔一年多终于复办 订户 来自 / 联合早报 文 / 李庚洧 摄影 / 梁麒麟 发布 / 2021年11月2日 5:00 AM 昨天傍晚在甘榜格南民众俱乐部举行的乐龄尊巴活动在安全的环境下恢复，除了活动场地围起来，地上也贴着标记，让学员之间保持安全距离。热爱运动的李多运（前）是唯一的男性。（梁麒麟摄） 字体大小: 小 中 大 人民协会从昨天起恢复部分乐龄活动，完成冠病疫苗接种的年长者时隔一年多，在安全的环境下再次参与活动。人协上周五宣布，从11月1日起，完成疫苗接种以及从冠病中康复的60岁及以上年长者，能到21个民众俱乐部、联络所和综合民众设施参加部分乐龄活动。昨早在巴耶利峇健乐中心，有15名提前报名的年长者在两名导师的带领下进行经络拍打操。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人民协会 乐龄活动 冠状病毒19 修相机听背后故事 可持续发展助中小企业开拓新商机