参加者须完成接种 部分乐龄活动时隔一年多终于复办

人民协会从昨天起恢复部分乐龄活动，完成冠病疫苗接种的年长者时隔一年多，在安全的环境下再次参与活动。

人协上周五宣布，从11月1日起，完成疫苗接种以及从冠病中康复的60岁及以上年长者，能到21个民众俱乐部、联络所和综合民众设施参加部分乐龄活动。

昨早在巴耶利峇健乐中心，有15名提前报名的年长者在两名导师的带领下进行经络拍打操。