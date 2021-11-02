李总理：各国加强供应链韧性 应根据多边贸易框架制定准则

强调供应链韧性和自给自足固然必要，但如果过于强调，可能引发意想不到的后果，最后使各国更贫乏和缺乏保障。李显龙总理呼吁各国在寻求货源多元化时秉持透明、平等的做法，各国也应根据多边贸易框架制定相关的准则。

冠病疫情造成的颠覆性影响曝露了全球供应链的错综复杂和脆弱。美国总统拜登于罗马时间10月31日下午5时15分（新加坡时间11月1日凌晨零时15分）在G20峰会场边召开全球峰会，探讨如何提高全球供应链的韧性。

新加坡支持会议所发布有关供应链韧性原则的主席声明。代表我国与会的李总理在会上发言时指出，除了冠病，各国也应解决围绕全球供应链的一些重要和合理关切。

李总理说，各国虽然有必要强调韧性和自给自足，但必须小心处理。“如果过度要求，可能引发一些反应和意想不到的后果，比如全球贸易和科技严重地一分为二。这可能使我们更贫乏，也更没有保障。”

冠病疫情促使各国对极度精简的生产网络加以反思，加速了从“生产要赶得及”到“生产是要为防万一”的转变。

李总理说，扩大供应来源和多结交可信赖的伙伴，以便确保供应链能在任何一个来源受到阻断时灵活调整固然重要，但这同时也引发经济成本和公平竞争等考量。

“多元化意味政府会干预商业决策，而这应该以透明、公平的方式进行。我们必须制定准则和条例，并且以在像世界贸易组织的多边框架内制定为宜。”

国内生产或囤货非万灵药

在个别的必要和战略物资上，比如粮食供应，所有国家希望能维持一定的国内生产能力。不过李总理提醒，国内生产或囤积货物并非万灵药，在更复杂的供应链上更是如此。

以半导体为例，要在一个国家完全复制能设计和制造晶片的整个生态系统，成本非常高，工程也极具挑战。生物医药研究和疫苗生产也面对同样问题。

谈到物流网络可靠度时，李总理强调，新加坡非常认真对待我国作为可信的物流、运输和能源枢纽的角色。

“疫情期间，我们未曾限制出口任何新加坡制造或经由新加坡运输的货品，即便是我们自己急需的N95口罩和疫苗，也是如此。”

我国机场港口始终保持开放

新加坡的机场和港口也始终保持开放，确保重要物资的物流不受阻。我国一方面增加了港口的运作能力，协助船务业者加急处理急需送出的货物以及与上下游港口衔接，也使用数码平台让船务业者和货主更有效追踪货物。港口员工和船员也接种疫苗，以策安全。

“新加坡通过这些措施，致力成为可靠的枢纽，相信许多其他地方也这么做。希望假以时日，各个国家和业者会对网络中的枢纽作出评估，可靠的枢纽会树立自己的信誉，我们也能由此形成安全和具有韧性的全球网络。”