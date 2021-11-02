陈诗龙：明年电价或上涨 政府探讨为受影响家庭企业提供援助 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢凌之 林慧敏 许翔宇 陈紫筠 摄影 / 邝启聪 发布 / 2021年11月2日 5:00 AM 一些议员询问新能源服务可否继续让受影响客户享受与之前电力零售商签订的现有合同的价格和条款，陈诗龙表示，受影响客户须支付管制价格。“这反映了新能源向发电公司支付的电价。”（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 符合条件的家庭会继续获得水电费回扣等支援应付杂费开销，此外贸工部也将与财政部合作监测情况，研究是否需要为受影响的家庭和企业提供进一步援助。尽管目前本地电力价格没有明显上涨，但随着全球能源价格上升，消费者明年可能得支付更高的电价。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 电力供应 能源 开放电力市场 OEM 陈诗龙 EMA 口头询问 国会 修相机听背后故事 可持续发展助中小企业开拓新商机