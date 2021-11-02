陈诗龙：明年电价或上涨 政府探讨为受影响家庭企业提供援助

符合条件的家庭会继续获得水电费回扣等支援应付杂费开销，此外贸工部也将与财政部合作监测情况，研究是否需要为受影响的家庭和企业提供进一步援助。

尽管目前本地电力价格没有明显上涨，但随着全球能源价格上升，消费者明年可能得支付更高的电价。