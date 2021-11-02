我国目前仍有 充足燃料及发电产能

针对电力零售商相继退出本地市场，人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生重申，我国目前仍有充足的燃料以及发电产能。

陈诗龙昨天在国会答复多名议员关于电力零售商退出本地市场的口头询问时，谈及我国的能源保障问题。因新加坡依赖进口天然气来发电，我国很容易受到全球需求和供应冲击的影响。

陈诗龙说，我国在过去多年来制定措施保障我国的燃油供应，如在今年初委任两家新液化天然气进口商，为天然气用户提供更多选择。目前，我国共有四家液化天然气进口商。