我国目前仍有 充足燃料及发电产能 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月2日 5:00 AM 人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙表示，目前我国备用发电产能备用产能为52％，比所须的27％高出许多。（gov.sg视频截图） 字体大小: 小 中 大 针对电力零售商相继退出本地市场，人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生重申，我国目前仍有充足的燃料以及发电产能。陈诗龙昨天在国会答复多名议员关于电力零售商退出本地市场的口头询问时，谈及我国的能源保障问题。因新加坡依赖进口天然气来发电，我国很容易受到全球需求和供应冲击的影响。陈诗龙说，我国在过去多年来制定措施保障我国的燃油供应，如在今年初委任两家新液化天然气进口商，为天然气用户提供更多选择。目前，我国共有四家液化天然气进口商。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 能源市场管理局 天然气 能源 国会 修相机听背后故事 可持续发展助中小企业开拓新商机