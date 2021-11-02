许宝琨：西雅宿舍事件应对方式 雇主监管者等都有不足

人力部设立中央宿舍康复设施照料冠病确诊客工，已有超过1万7000名客工在这些设施康复，仅0.2％确诊客工必须住院。

针对西雅惹兰都康宿舍上个月爆出冠病病患未及时隔离的情况，卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生昨天在国会指出，雇主、宿舍管理和监管者都有不足之处。

西雅惹兰都康宿舍上个月发生患病客工未及时送治的情况。