许宝琨：西雅宿舍事件应对方式 雇主监管者等都有不足 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 蔡家增 发布 / 2021年11月2日 5:00 AM 西雅惹兰都康宿舍上月发生患病客工未及时送治的情况，卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生昨天在国会指出，雇主、宿舍管理和监管者都有不足之处，人力部将从事件中吸取教训，加强与所有利益相关者和社区伙伴的关系。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 人力部设立中央宿舍康复设施照料冠病确诊客工，已有超过1万7000名客工在这些设施康复，仅0.2％确诊客工必须住院。针对西雅惹兰都康宿舍上个月爆出冠病病患未及时隔离的情况，卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生昨天在国会指出，雇主、宿舍管理和监管者都有不足之处。西雅惹兰都康宿舍上个月发生患病客工未及时送治的情况。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人力部 许宝琨 新加坡食品局 食品安全 内政部 胜科海事 卫生部 国会 修相机听背后故事 可持续发展助中小企业开拓新商机