两青年涉偷车逃逸时撞伤五警员 另一男两女涉案被调查

两名19岁青年拉克山和陈敬凯各面对一项偷车控状，指他们于10月30日晚上8时，在惹兰加由一带共谋偷走一辆汽车。警方相信他们还涉及其他类似案件。

五名青年涉及一起偷车案，在短短一天内先后被警方逮捕，过程中两人被指与警方展开追逐战，导致五名警员受伤。这两人昨天被控上国家法院。

拉克山（19岁）和陈敬凯（译音，19岁）各面对一项偷车控状，指他们于10月30日晚上8时，在惹兰加由一带共谋偷走一辆汽车。

拉克山也被控另一项偷窃控状，指他于10月31日凌晨12时15分，在马林百列的一座多层停车场偷走一辆汽车的前后两个车牌。

两人目前被还押在兀兰警署协助调查，警方相信他们还涉及其他类似案件。案展11月8日过堂。另外，他们也涉及蓄意伤害公务员、鲁莽行事、危险驾驶，以及无执照驾驶等而接受调查。

除了两名被告，年龄介于15岁至18岁的一男两女也落网，他们因涉嫌协助弃置失窃车子而被调查。

宏茂桥警署昨天召开记者会，说明事发经过及警方的破案过程。

警方在上个月30日晚上8时30分接获通报，一名提供拼车服务的22岁男子报案称两名男乘客要从勘宝坊（Compass One）到惹兰加由的一座组屋。抵达目的地后，男子按两人要求到附近店铺买香烟，但他一下车后，乘客就把车开走。

两人分别撞损数辆警车和私家车

宏茂桥警署、警方行动指挥中心和警察情报局立刻展开行动，查出涉嫌偷车的青年身份。据悉，这名青年是拉克山。

隔天（10月31日）凌晨2时15分，宏茂桥警署的便衣警员在义顺第21街露天停车场找到拉克山。他当时开着失窃的车载着一名15岁少女。

警员上前问话时，拉克山涉嫌撞上没有标志的警车和一辆货车后逃逸，所幸没有警员受伤，但警车被撞损。警员立刻展开围捕，但在义顺7道失去拉克山的踪迹。

调查显示，这辆失窃车子被人更换车牌，而车牌是从一辆停在马林百列的车上偷来的。

警员根据警方电眼，于当天早上8时追查到拉克山出现在宏茂桥5道一带，他和15岁少女因此落网，拉克山身上被搜出一个电晕器。

一小时后，便衣警员在宏茂桥6道停车场找到失窃的车，汽车当时由另一名青年驾驶，车上还载着一名18岁男乘客。据悉，开车的是陈敬凯。

警员命令两人下车，但陈敬凯却被指猛踩油门加速逃走，导致三名警员跌倒受轻伤。

另三名便衣警员见状，马上开着无标志警车追逐，陈敬凯被指一路把车开到伦多坪（Lentor Plains）一带的私宅区，并在过程中撞上警车和两辆私家车，导致警车上的两名便衣警员受轻伤，车门也留下明显刮痕。

其中一辆私家车的杨姓车主（55岁，医生）受访时说，他当时听到猛烈撞击声，事后得知嫌犯开车驶入一条死巷，被围堵在路中央。

陈敬凯和男乘客最终落网，车上也被搜出一把折叠刀。一名16岁少女相信涉嫌帮忙两名被告企图弃置失窃的车而被捕。

宏茂桥警署署长张子明助理警察总监在文告中表示，警方不会容忍如此明目张胆的行为，并会不遗余力地捉拿目无法纪及危害他人安全的人。“警员在日常工作会面对风险，但警员仍恪尽职守，保护新加坡的安全与稳定。”