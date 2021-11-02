涉泄露四囚犯资料给另一囚犯 两前监狱官被控

两名前监狱官涉嫌通过字条，把超过四名囚犯的个人资料泄露给另一名囚犯，这些资料包括年龄、家属联络号码、囚犯住家地址、面对的控状等。两人昨天连同该名囚犯被控上国家法院。

这两名前监狱官是33岁的赫尔米（Muhammad Zul Helmy Bin Abdul Latip）和37岁的法塔胡拉（Muhammad Fattahullah Bin Mohd Nordin）。案发期间，两人被派到丹那美拉监狱，前者是狱所TM1个人监督员，后者是狱所TM1与TM2夜间值勤员。