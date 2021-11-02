涉泄露四囚犯资料给另一囚犯 两前监狱官被控 订户 来自 / 联合早报 文 / 罗妙婷 发布 / 2021年11月2日 5:00 AM 两名前监狱官赫尔米（左）及法塔胡拉（右）涉嫌多次索取机密信息并提供给一名囚犯被控，目前保释在外。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 两名前监狱官涉嫌通过字条，把超过四名囚犯的个人资料泄露给另一名囚犯，这些资料包括年龄、家属联络号码、囚犯住家地址、面对的控状等。两人昨天连同该名囚犯被控上国家法院。这两名前监狱官是33岁的赫尔米（Muhammad Zul Helmy Bin Abdul Latip）和37岁的法塔胡拉（Muhammad Fattahullah Bin Mohd Nordin）。案发期间，两人被派到丹那美拉监狱，前者是狱所TM1个人监督员，后者是狱所TM1与TM2夜间值勤员。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 泄露 资料 监狱官 新加坡监狱署 贪污调查局 修相机听背后故事 可持续发展助中小企业开拓新商机