涉泄露四囚犯资料给另一囚犯 两前监狱官被控

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来自 / 联合早报

文 /
罗妙婷

发布 / 2021年11月2日 5:00 AM

两名前监狱官赫尔米（左）及法塔胡拉（右）涉嫌多次索取机密信息并提供给一名囚犯被控，目前保释在外。（海峡时报）
两名前监狱官赫尔米（左）及法塔胡拉（右）涉嫌多次索取机密信息并提供给一名囚犯被控，目前保释在外。（海峡时报）

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两名前监狱官涉嫌通过字条，把超过四名囚犯的个人资料泄露给另一名囚犯，这些资料包括年龄、家属联络号码、囚犯住家地址、面对的控状等。两人昨天连同该名囚犯被控上国家法院。

这两名前监狱官是33岁的赫尔米（Muhammad Zul Helmy Bin Abdul Latip）和37岁的法塔胡拉（Muhammad Fattahullah Bin Mohd Nordin）。案发期间，两人被派到丹那美拉监狱，前者是狱所TM1个人监督员，后者是狱所TM1与TM2夜间值勤员。

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