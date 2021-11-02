因父亲是自由摄影师，电子工程师希洛斯自少年时就在菲律宾的故乡开始接触摄影，他多年来跟随父亲逛相机店，通过观察店员如何修理相机，自学本领，开始培养修理相机的技术和爱好。

从古董胶片相机到最新的数码相机，53岁的希洛斯数十年来修理过上百台相机，包括维修中心无法解决的问题，几乎什么镜片损坏或电板等故障大致上都难不倒他。

“每名顾客想修理相机的原因不同，往往背后都有独一无二的故事，我喜欢在修理相机时聆听他们生活中的趣事。通过修理相机，我认识了各行各业的人且结交了许多朋友，自己也变得没那么害羞。”

因父亲是自由摄影师，电子工程师希洛斯（David Hilos）自少年时就在菲律宾的故乡开始接触摄影，但逐渐发现自己不适合创意领域的工作，反而对修理相机感兴趣。

他多年来跟随父亲逛相机店，通过观察店员如何修理相机，自学本领，开始培养修理相机的技术和爱好，开始帮家人和身旁朋友维修。

1997年，希洛斯到新加坡来工作，通过逛二手货等平台认识志同道合的人，并交换心得。在旁人建议下，他在2005年决定提供相机维修服务，主要在下班后或周末进行。

“我能通过相机的款式和出现的问题猜测顾客的工作，比如牙医有时会要求维修一种特别用于拍下病患牙齿的相机，或是野生动物爱好者时常会用的远摄镜头。”

还记得曾有一名顾客带朋友到他的工作室，执意相机是被朋友借走后弄坏，但朋友始终不承认，两人的关系闹得很僵。

当希洛斯把相机拆开检查，发现故障源于长时间的磨损，他仿佛成为了两个朋友之间的调解人。

他说：“看到一些顾客得知相机里的照片能保住而露出笑容，我真的感到很满足。”