中峇鲁83年杂货店 平平标价星期天歇业

店主以高过市价售出店面，营业了83年的中峇鲁老字号平平标价杂货店，将在来临星期天（11月7日）歇业。

中峇鲁成保路的平平标价杂货店，经过三代传承，现年66岁的老板吴伟坚在上个月初宣布，这个由祖父创立的杂货店，将在这个11月7日结束营业。

吴伟坚告诉《联合晚报》说：“虽然很不舍，但是这是经过半年的考虑后做出的艰难决定。”

他指出，越来越多杂货店走向数码化，杂货店间的竞争也相当大，今年年头正好有买家提出要购买商店，还开出高过市价的价格，经过各方面的考量，他最终在9月和买家达成协议，把商店卖给对方。

平平标价是吴伟坚的祖父母，在1938年从中国厦门来到新加坡后开设的杂货店，后来由父亲接手。吴伟坚小时候也会到店里帮忙，把杂货店当做“游乐园”，他说：“在这里吃喝都免费，感觉很自由。”

吴伟坚曾在银行工作八年，但在28岁那年因为父亲身体不好，他不放心母亲一个人顾店，而且原本就对杂货店生意感兴趣的他，毅然放弃在银行的白领工作，从父亲手中接管杂货店。

他说，祖父和父亲已经打好基础，因此他接受生意时相当顺利，而且一做就做了38年，期间结婚生子，三个小孩也是在中峇鲁长大的，这个杂货店可说是承载了他从童年、成长到结婚生子的许多回忆。

孩子不接手杂货店是否会让他感到可惜？他笑笑说：“杂货店的工作时间长，除了农历新年休假三天，平时周末公共假期都要开店，年轻人几乎不会想要加入这行，孩子们不感兴趣，而且也各有打算，我就随他们。”

完整报道，请翻阅2021年11月2日《联合晚报》