以为女儿要卖房害他无家可归 马国叔来新17刀图杀女

误以为大女儿主张卖掉房子害他无家可归，马国阿叔气得越堤来狮城刺杀女儿。第一次刺伤女儿后，阿叔骑电单车逃走时见女儿还坐在路旁，冲上前一句“你还没死？”后又一轮攻击，前后共捅了女儿17刀！

《联合晚报》去年初报道，2020年1月17日清晨5时05分，马西岭巷第15座组屋旁的巴士站发生一起血案，一名女子苏雪莲遭父亲苏亚三攻击。

现年65岁的马来西亚籍男子苏亚三共面对两项控状，控方以企图谋杀罪提控，持有危险武器的罪名则交由法官下判时一并考量。被告今早（11月2日）在高庭认罪。

根据案情，被告共有五个孩子，三女两男，苏雪莲是他的大女儿。

被告的妻子在1992年病逝，他和孩子们的关系一向疏离，过后更为了新山柏伶花园（Taman Perling）的房子闹得更僵。

2019年，被告见房子重新装修，误以为孩子要把房子卖了，而且一切都是大女儿指使的；去年1月16日被告被同居女友赶出家门，无家可归的他便决定来新加坡杀死大女儿后再跳楼自尽。

去年1月17日凌晨3时56分，被告骑着电单车来到新加坡，他知道女儿住在马西岭巷但不知道确切的地址，因此在组屋区绕了两圈后，把电单车停在附近的停车场内。

5时03分，他看见大女儿独自走向巴士车站，便冲向她说道“你们把我害得好惨”，然后抽出携带的10公分刀子，对准女儿的颈项猛刺，企图杀死她，但被她女儿挡掉。

被告在刺伤女儿的左肩、左胸及背部后，感觉有人走向他们，便逃去取电单车。岂料，当他骑着电单车驶出停车场时，见大女儿在路旁求助，大喊“你还没死？那我会死。”，又再次持刀攻击她，吓得路人大喊“不”。

被告最终见大女儿嘴角流血后才停手，骑着电单车逃离现场。（人名译音）

完整报道，请翻阅2021年11月2日的《联合晚报》。