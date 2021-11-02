部分程序简化 看公积金制度三大变化

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生11月1日在国会提出中央公积金（修正）法案二读，法案今天（11月2日）三读通过。根据修正后的法令，公积金制度将如何简化？对公积金会有累积存款和领取入息有什么影响？zaobao.sg梳理公积金制度三大变化，助你轻松掌握！

1. 入息领取便捷

在新制度下，参加退休存款计划（Retirement Sum Scheme，简称RSS）的会员在退休户头存款发放完后，无需申请将存款调动。公积金局会自动从普通和特别户头发放每月同等入息，直到三个户头存款耗尽。另外，从2023年1月起，年龄介于65至70岁的会员可随时从普通和特别户头转移存款至退休户头，会员在存款转移上更具有灵活性。

2. 减税优惠调高

根据新制度，用现金为家人缴交保健储蓄（Voluntary Contributions to MediSave Account）的扣税资格归于缴交者。但是，这仅限于为长辈和同辈而非子女填补存款的人士。此外，在填补自己或者家人的特别、退休和保健储蓄户头时，缴交者的扣税顶限也相应从7000元调高至8000元。换句话说，若会员为自己和家人填补，每年最高可享有的税务回扣，将从1万4000元提高至1万6000元。

3. 遗赠分配简化

从2022年4月22日起，获折扣的新电信股票将在公积金局接获会员死讯的六周内折现，并根据生前的提名发放。至于联系不到受益人并继续赚取利息的存款时限将从七年缩短到半年。