三分钟了解“国会特权”

昨天（11月1日），国会领袖英兰妮对工人党议员辣玉莎在国会说谎一事提出投诉。

英兰妮表示，由于辣玉莎在国会上三次说谎，初步判定有违国会特权，因此不得不要求交由国会特权委员会处理。这一要求已获国会议长陈川仁同意。

什么是国会特权？违例者会有什么后果？可能的处罚是什么？在新加坡是否有先例？zaobao.sg带你了解。

什么是国会特权？

国会特权制度起源于英国，如今普遍存在于议会制国家。根据我国国会（特权、豁免和权力）法令，新加坡国会议员在国会享有极大的言论免责权，可在不承担法律后果（包括民事或刑事诉讼、逮捕、监禁或赔偿等）的情况下，在国会自由发言。这项特权即是广义上的国会特权（parliamentary privilege）。

国会特权一方面给予议员自由为公众利益发声，一方面也对议员发言的真实性定下严格要求。

法令规定，任何人不得通过书面、口头等方式，发表任何有损或丑化国会程序和诚信的虚假声明。

正如英兰妮所说：“我们的一言一行必须建立在事实和诚信的基础上。因为如果我们不这样做，就会损害我国国会和机构的声誉，以及人们对我们的信任。”

工人党议员辣玉莎11月1日在国会承认说谎。（gov.sg视频截图）

违反国会特权会发生什么事？

当违反特权的情况发生时，国会领袖有责任采取适当行动，维护国会的声誉和秩序。

此次辣玉莎说谎事件，英兰妮首先是根据议事常规第100 (7) (b) 条文提出程序问题。该条文下，如有议员违反国会特权，任何议员都可随时向议长提出投诉。

英兰妮随后提出将此事提交给国会特权委员会（Committee of Privileges）处理，获得了陈川仁的同意。

国会特权委员会共由八人组成。陈川仁为主席，成员包括永续发展与环境部长傅海燕（裕华区）、总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮（丹戎巴葛集选区）、国家发展部长李智陞（西海岸集选区）、社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高（淡滨尼集选区）、内政部长兼律政部长尚穆根（义顺集选区）、人民行动党议员黄文鸿（蔡厝港集选区），以及工人党议员陈立峰（后港区）。

英兰妮作为此次事件的投诉人，将回避参与调查。尚穆根因其主管的内政部牵涉其中，同样不参与调查。

结果出炉之前，国会将不会进行下一步程序。根据调查结果，特权委员会可建议对违反国会特权的议员采取一项或多项行动。

违例者可能面对什么处罚？

根据国会（特权、豁免和权力）法令第20条规定，国会有权对行为不光彩、滥用特权或藐视国会的议员采取行动。

国会的处罚包括以下一项或几项：

监禁（不超过本届国会任期）； 最高5万元罚款； 停职； 被国会议长训斥或警告。

此外，涉事议员的言论免责权也可能被暂停，这意味着议员得为其国会言行，负起民事或刑事责任。

国会之外，政党也可能对涉事议员展开内部调查和惩处。工人党传媒组今天（11月2日）发文告称：“工人党中央执行委员会已批准组成纪律委员会，调查议员辣玉莎本月1日在国会上承认的事项，这与她今年8月3日在国会上发表的言论有关。”

工人党此次的纪律委员会由三人组成：党秘书长毕丹星、党主席林瑞莲和副主席费沙。调查结束后，纪律委员会将向中委告知调查结果和处理建议。

将在下周过28岁生日的辣玉莎，是工人党14名中委之一，担任副财政。工人党未说明调查期间是否暂停辣玉莎党职。

THE WORKERS' PARTY MEDIA STATEMENT The Workers’ Party Central Executive Committee has approved the formation of a... Posted by The Workers' Party on Monday, November 1, 2021

工人党发布文告后，网民对此展开激烈讨论，多数呼吁工人党弃卒保车，惩处辣玉莎。有网民表示“不应该让一个人的行为毁了一个政党”，也有网友对辣玉莎的行为表示惋惜，“工人党为了在国会赢得议席已经十分不易”。

以党纪处分失格议员，工人党已有先例。2011年承接党魁刘程强、当选后港区议员的工人党代表饶欣龙，2012年因被指有婚外情，后被开除党籍，失去国会议席。

违反国会特权是否有先例？

最近一次因违反国会特权而受特权委员会处置的国会议员，是已故工人党前秘书长惹耶勒南。

1982年，身兼律师的安顺区议员惹耶勒南在国会发言时曾提到客户，却因未声明他与客户之间的个人与财务利益关系，而遭到国会训斥。

1986年，他因在没有证据的情况下，指控政府部门干预司法而交由特权委员会调查，后被处以1000元罚款。

除了在任议员，特权委员会还可建请国会，对非议员采取行动。

1987年，惹耶勒南卸任议员后，曾因藐视国会被处以罚款1万元。当时他作为工人党刊物编辑，发表了扭曲特权委员会议事程序的报道。

1996年，时任卫生部长杨荣文对徐顺全等三名民主党成员提出投诉。杨荣文指控四人捏造数据并提供不实文件，意图在政府医疗支出上欺骗专责委员会。特权委员会后认定四人藐视国会，并对四人处以5000至2万5000元不等罚款。