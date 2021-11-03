【职场无歧视】 如何敏感妥善 处理裁员事宜？

劳资政公平与良好雇佣联盟（简称TAFEP）为雇主提供咨询建议，如何负责任地处理裁员事宜。

问：我的业务受到打击，尽管我已竭尽所能重新培训和部署多余人力，并采纳各种削减成本措施，但还是无法保留所有雇员。我该如何负责任并敏感地处理裁员事宜？

答：裁员是件很严重的事，因为受影响的不只是裁退的雇员，还有其家人。因此雇主应谨慎处理裁员过程，并给予雇员应得的尊重。

TAFEP促请雇主遵守劳资政冗员管理与负责任裁员公告。

以下是公告中的一些要点：

以尊重的态度和同理心与雇员进行及时并坦诚的沟通，在裁员过程中至关重要。

在对外公开宣布裁员之前，应尽早通知受影响的员工，以便让员工做好心理准备。

尽早知会员工也意味着雇主能更好地帮助他们应对这段过渡期，例如帮助他们寻找工作。

雇主也应该确保在雇员雇佣的最后一天，付清工资和裁员福利。雇主可以替受影响的雇员联系全国职工总会就业与职能培训中心（e2i）的就业导师，以帮助他们寻找工作。

在这个艰难时期，雇主应发挥社会责任提供雇员额外的帮助。在帮助被裁雇员寻找工作时，雇主也可以通过提供介绍信、推荐书、服务记录和过去相关的培训证书来支持他们。

对于其他雇员，雇主应尽力处理他们的顾虑或需求，提高他们的士气，并维系信任。

雇主有义务协助被裁员的雇员寻找新的工作机会。（图／海峡时报档案）

问：如何判断雇主是否妥当地处理裁员？

答：如果裁员无可避免，所有雇主都应该遵守劳资政冗员管理与负责任裁员公告。最重要的是，雇主应该从长远角度考虑企业的人力需求，包括维护强大新加坡人核心的需要。

一些推荐的做法是:

考虑业务情况是否需要裁员；

在进行裁员之前，利用政府的各种援助，尽可能重新培训重新部署雇员，并先实施其它替代方案；

以尊重的方式向雇员清楚传达公司的业务情况和计划；

对受影响的雇员伸出援助之手，包括帮助他们寻找工作和提供裁员福利；

尽早与工会商榷裁员事宜。

根据劳资政公平雇佣守则，雇主不应在年龄、种族、性别、宗教、婚姻状况和家庭责任，或残疾的基础上，歧视任何群体。例如，年长雇员，以及重新就业和怀孕的雇员，都不该受到不公平的对待。

如果有纠纷，雇主应该做好准备提供相关的信息，以证明他们的裁员做法符合劳资政公告。

为了让被裁退员工更及时地获得有关机构的支援，从今年11月1日起，所有雇用至少10名员工的雇主，在裁退任何员工时，都必须通知人力部。

指导

TAFEP协助雇主打造唯才是用、公平雇佣的职场。若雇员受到尊重、赏识，他们方能发挥潜能，为公司作出贡献。

若在职场遭到不公平对待，您可向TAFEP求助或申报。

电话：6838 0969

网站：https://www.tal.sg/tafep/contact-us

TAFEP办公时间：

星期一到星期五，上午8点30分到下午5点30分，公共假期除外。

请下载Life SG手机应用程序，浏览更多就业支援和裁员的其它替代方案。

【本文由劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）呈献】

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