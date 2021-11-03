国会通过两法案加强民众退休保障

朝野议员都对退休与重新雇佣（修正）法案和中央公积金（修正）法案表示支持。此后，我国法定退休年龄和重新雇佣年龄将分别逐步调高至65岁和70岁，原本复杂的公积金条例将获简化。

退休与重新雇佣（修正）法案为希望延长工作生涯的员工提供灵活性，中央公积金（修正）法案则帮助会员更容易储蓄退休金和领取入息，国会昨天通过的这两项修正法案将让人们更好地准备和享受退休生活。

这两项同时进行辩论的法案昨天在国会三读通过，法定退休年龄和重新雇佣年龄将分别逐步调高至65岁和70岁，公积金条例也将进行一系列简化。跨越两天的讨论共有三位担任政治职务者以及25名议员发言，朝野双方都对修正法案表示支持。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生在总结辩论时强调，制定重新雇佣框架旨在让年长员工继续工作，同时给予雇主足够灵活度，确保业务可持续。

他说，大多数重新受雇的员工都继续履行原有合同，或在同样的岗位上签订新合同。“超过95%在同一个岗位重新受雇的年长员工，他们的薪资和福利都没有削减。”

多名议员关注要如何确保雇主履行重新雇佣义务、确保重新雇佣条款公平。对此，陈诗龙指出，雇主应尽早与员工沟通和讨论，以确保条款对双方来说是合理的。同时，只要年长员工的健康状况适合公司内的任何一个岗位，雇主就应给予他们续聘的机会。

无法续聘年长员工的雇主应支付雇佣援助金（Employment Assistance Payment）给雇员，作为员工找到新工作之前的援助。陈诗龙重申，援助金的顶限和底限将在明年7月1日起调高。

雇佣援助金相当于员工三个半月薪金，目前最低是5500元，最高1万3000元。配合法定退休年龄和重新雇佣年龄顶限在明年7月1日各调高一岁，雇佣援助金的最低和最高金额，将分别上调到6250元和1万4750元。

针对先驱区议员郑德源和宏茂桥集选区议员娜蒂雅质疑援助金额是否足够，陈诗龙回应时说，年长员工劳资政工作小组达成“微妙的平衡”，若金额太高，雇主可能会避免聘用接近退休年龄的员工；若金额太低，则可能促使雇主毫不犹豫支付这笔款项。

他说：“我们有信心，未来年长员工就业将取得进一步的成果，我们也会继续简化规定及改进与公积金会员的沟通。在国会议员、商界、工运和人民的支持下，新加坡会成为一个更包容的经济体和社会。”

陈诗龙说，修改中央公积金法令的用意在于简化复杂的条例，而不是修改法令的根本政策及操作灵活性。修法后，一次过提取公积金存款，或乐龄补贴计划等扶助政策不会有任何改变。

他重申，政府不打算改变可领取入息年龄，可领取入息年龄也不受调整法定退休年龄或重新雇佣年龄影响。

陈诗龙说，目前可领取入息年龄定在65岁，是在及时领取退休入息和让公积金会员累积足够退休资金之间取得平衡，尤其是新加坡人预期寿命将更长，会员可以选择继续推迟入息的支付，以获得每月更高的入息。

“人们满65岁之后每延后一年领取入息，将多获得7％的收入。”

国会今天继续开会，将对政府借贷（修正）法案、新加坡共和国宪法（修正）法案，以及司法服务（杂项修正）法案展开二读辩论。