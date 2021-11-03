工人党成立纪委会调查辣玉莎国会撒谎

工人党将组纪律委员会，调查盛港集选区议员辣玉莎在国会上说谎一事。

工人党昨天发文告宣布这项决定说：“工人党中委已批准组织纪律委员会，来调查议员辣玉莎本月1日在国会上承认的事，这与她今年8月3日在国会上发表的言论有关。”

纪律委员会成员包括党秘书长毕丹星、主席林瑞莲和副主席费沙。文告提到，委员会将在调查结束后，向中委报告调查结果和建议该如何处理这件事。纪律委员会的调查将不受国会特权委员会的裁决影响。

工人党未透露调查预计花多久时间，以及结果是否会对外公布。

辣玉莎今年8月3日在国会辩论有关赋权女性的休会动议时称，她三年前陪同一名25岁性侵受害者到警局报案，受害人因警员评论她的穿着和喝酒的事，哭着离开警局。

由于辣玉莎所言涉及警员的专业性，她当日和10月4日，在国会上分别回答内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明，以及内政部兼律政部长尚穆根的询问时，坚称所言属实。

妇协：擅自公开他人经历 辣玉莎在帮倒忙

她前天在国会上承认说谎，说自己并没有陪同受害者报案，而是通过一个女性性侵受害者互助小组听闻这件事。辣玉莎也揭露自己18岁在国外求学时曾遭性侵，是互助小组的成员。

国会领袖英兰妮已对辣玉莎提出投诉，事情将交由国会特权委员会处理。

另一方面，妇女行动及研究协会（AWARE）对辣玉莎虚构经历表示震惊和失望，指她的行为是在帮倒忙，会影响本地抵制性暴力行为运动的进程。

妇协前天在面簿上贴文说，在推广这类运动时，须先照顾性侵受害者的需求。辣玉莎没有取得同意，就擅自公开小组参与者的经历，这有违“以受害者为中心”的精神。除非受害者能确保隐私得到保护，否则她们一般不愿吐露内心的创伤，这也是为什么大家必须共同维护互助空间的私密性。

与此同时，妇协提到：“辣玉莎的行为加深了人们对性侵受害者的误解，觉得这些妇女经常捏造经历。而这样的误解过去一直都被用来抹黑受害者，让加害者逃过制裁。”

妇协以内政部的数据佐证说，只有4％的性罪案属虚报，绝大部分公开自身经历的妇女说的都是实话，但不幸的是，某些虚构的故事被人放大检视，造成社会以有色眼镜看待其他妇女的证词。妇协希望国会能继续探讨如何更有效及以敏感的方式处理性侵案。