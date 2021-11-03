有合理原因不能接种疫苗者 12月起不受差异化措施限制

从12月1日起，政府将允许有合理原因不能接种冠病疫苗的公众，不受差异化措施限制，详情有待公布。

卫生部长王乙康前天书面答复众多议员有关疫苗接种差异化安全管理措施、追加剂计划以及居家康复计划的提问时，透露以上信息。

王乙康说，卫生部发现有一小部分的公众，在医学上不适合接种信使核糖核酸（mRNA）技术疫苗和像科兴疫苗一样的灭活疫苗，因此从12月1日起，在某些情况下让这些公众不必受疫苗接种差异化安全管理措施的限制。更多详情将会在下一场政府抗疫跨部门工作小组记者会上宣布。