有合理原因不能接种疫苗者 12月起不受差异化措施限制 订户 来自 / 联合早报 文 / 李庚洧 发布 / 2021年11月3日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 从12月1日起，政府将允许有合理原因不能接种冠病疫苗的公众，不受差异化措施限制，详情有待公布。卫生部长王乙康前天书面答复众多议员有关疫苗接种差异化安全管理措施、追加剂计划以及居家康复计划的提问时，透露以上信息。王乙康说，卫生部发现有一小部分的公众，在医学上不适合接种信使核糖核酸（mRNA）技术疫苗和像科兴疫苗一样的灭活疫苗，因此从12月1日起，在某些情况下让这些公众不必受疫苗接种差异化安全管理措施的限制。更多详情将会在下一场政府抗疫跨部门工作小组记者会上宣布。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 书面答复 疫苗接种差异化安全管理措施 冠状病毒19 青年恶搞称染冠病 害服役友人被隔离 最新车资上调 你看懂了吗？