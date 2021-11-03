陈诗龙：防疫限制带来更多压力 心理卫生学院设上报途径 帮助客工改善心理健康 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 蔡家增 发布 / 2021年11月3日 5:00 AM 陈诗龙指出，受到行动限制的客工面对更多压力，人力部因此从8月起允许住在宿舍的客工到访客工康乐中心，每周到访次数最近也增加。人力部也扩大客工重返社区计划，增加参与人士、可前往地点以及每次外出的时长。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 今年首九个月有98名工作准证持有者入住心理卫生学院，比2020年同期低，但高于2019年同期。受到防疫行动限制的客工面对的压力更高，人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生说，心理卫生学院已为客工设立上报途径，确保严重的个案能及时获得协助。陈诗龙医生昨天在国会答复议员谢秉辉（荷兰—武吉知马集选区）有关客工心理健康的询问时提到上述数据。他说，在逐步放宽客工行动限制时，也要避免对医疗系统造成负担。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人力部 非政府组织 心理卫生学院 芽笼士乃 国会 青年恶搞称染冠病 害服役友人被隔离 最新车资上调 你看懂了吗？