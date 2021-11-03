陈诗龙：防疫限制带来更多压力 心理卫生学院设上报途径 帮助客工改善心理健康

今年首九个月有98名工作准证持有者入住心理卫生学院，比2020年同期低，但高于2019年同期。受到防疫行动限制的客工面对的压力更高，人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生说，心理卫生学院已为客工设立上报途径，确保严重的个案能及时获得协助。

陈诗龙医生昨天在国会答复议员谢秉辉（荷兰—武吉知马集选区）有关客工心理健康的询问时提到上述数据。他说，在逐步放宽客工行动限制时，也要避免对医疗系统造成负担。