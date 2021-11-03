张志贤夫人周宝音病逝

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤的夫人周宝音病逝，享年67岁。

周宝音于上个月31日过世，家属昨天为她举行私人葬礼，她和张志贤育有一子一女。家属在讣告中特别感谢新加坡国立癌症中心、新加坡中央医院、雅西西慈怀病院的医护和工作人员。

周宝音毕业自英国曼彻斯特理工大学，曾担任职总平价促销与企业传播总监兼职总平价基金会总经理，也当过企业咨询顾问和理工学院市场营销讲师。

她在新加坡的慈善圈子熟为人知，曾加入不同慈善基金的董事局，包括新加坡保健服务基金委员会。她1999年出任新加坡女童军协会会长。

家婆两次中风的经历，让周宝音发觉社区内缺乏对中风康复者长期和整体性的支援服务，于是她2016年创办慈善团体中风康复者援助站（Stroke Support Station，简称S3），在红山新协立综合设施开辟复健中心。当时她提出的中风社区康复计划并不因为她的副总理夫人身份而顺利开展，经过一番努力才得以落实。

S3援助站董事局主席章慧霓告诉《联合早报》，周宝音有个愿景，就是要改变中风康复者和他们家属的生活，因此设立S3援助站。

“她非常能鼓舞人心，对这份事业充满热情，一心想为中风康复者提供他们所能负担的复建和心理健康治疗，好让他们出院后在重新融入家庭和社会生活的过程中享有更好的生活品质。”

根据讣告，周宝音的家人将把治丧期间收到的赙仪捐给S3援助站、国立大学医学组织思维科学中心、新加坡女童军协会、国立癌症中心癌症基金和雅西西慈怀病院。