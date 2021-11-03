黄永宏赴美参加 阿斯彭安全论坛

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年11月3日 5:00 AM

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国防部长黄永宏医生到美国华盛顿参加第12届阿斯彭安全论坛，访美期间他将会见美国防长奥斯汀、军事要员，以及历任美国防长。

国防部文告说，黄永宏于本月2日至4日参加阿斯彭安全论坛（Aspen Security Forum），并在本地时间明天为论坛致辞。

黄永宏此行也安排了多场双边会晤，除了美国防长奥斯汀，他也将会见参议院军事委员会成员、前防长马蒂斯和埃斯珀，以及前国防副部长弗卢奴瓦。马蒂斯目前是商业顾问公司科恩集团（Cohen Group）的高级顾问，埃斯珀则是麦凯恩卓越研究员。

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