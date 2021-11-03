黄永宏赴美参加 阿斯彭安全论坛 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月3日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 国防部长黄永宏医生到美国华盛顿参加第12届阿斯彭安全论坛，访美期间他将会见美国防长奥斯汀、军事要员，以及历任美国防长。国防部文告说，黄永宏于本月2日至4日参加阿斯彭安全论坛（Aspen Security Forum），并在本地时间明天为论坛致辞。黄永宏此行也安排了多场双边会晤，除了美国防长奥斯汀，他也将会见参议院军事委员会成员、前防长马蒂斯和埃斯珀，以及前国防副部长弗卢奴瓦。马蒂斯目前是商业顾问公司科恩集团（Cohen Group）的高级顾问，埃斯珀则是麦凯恩卓越研究员。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 阿斯彭安全论坛 Aspen Security Forum 黄永宏医生 国防部长 青年恶搞称染冠病 害服役友人被隔离 最新车资上调 你看懂了吗？