黄永宏赴美参加 阿斯彭安全论坛

国防部长黄永宏医生到美国华盛顿参加第12届阿斯彭安全论坛，访美期间他将会见美国防长奥斯汀、军事要员，以及历任美国防长。

国防部文告说，黄永宏于本月2日至4日参加阿斯彭安全论坛（Aspen Security Forum），并在本地时间明天为论坛致辞。

黄永宏此行也安排了多场双边会晤，除了美国防长奥斯汀，他也将会见参议院军事委员会成员、前防长马蒂斯和埃斯珀，以及前国防副部长弗卢奴瓦。马蒂斯目前是商业顾问公司科恩集团（Cohen Group）的高级顾问，埃斯珀则是麦凯恩卓越研究员。