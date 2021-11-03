提升住宅区物流效率 两组屋停车场试设快递中心

包裹首先在各别公司的货仓进行分配，再由派送车运送到指定的组屋停车场。设在停车场内的快递中心由四个专属停车位组成，司机在这里先整理车内的包裹，将目的地相近的包裹归类在一起，再交由步行快递员在社区内派件。

两个组屋停车场试行设立快递中心，为快递人员提供整理、存放和领取包裹的空间，提升住宅区的物流效率。

根据市区重建局昨天提供的资料，上个月设立的两个快递中心（courier hub）分别位于榜鹅通道和万国连路的多层停车场。这项试行计划为期三个月，由市建局、建屋发展局、新加坡企业发展局和新加坡土地管理局，联同两个物流业者Ninja Van和Shopee Express合作展开，旨在改善物流过程中最后一步、到户交付（last-mile delivery）的程序。

包裹首先在各别公司的货仓进行分配，再由派送车运送到指定的组屋停车场。设在停车场内的快递中心由四个专属停车位组成，司机在这里先整理车内的包裹，将目的地相近的包裹归类在一起，再交由步行快递员（parcel walkers）在社区内派件。

快递中心运作时间为每天早上9时至傍晚6时

快递中心的运作时间为每天早上9时至傍晚6时，公众可在其他时间使用这些停车位。

国家发展部长李智陞昨天在面簿贴文说，随着电子商务在过去几年蓬勃发展，现在该是时候考虑市区基础设施如何更好地支持这些派送系统。“在公共空间拥有专属的派送地点，可以让公司合并包裹派送，减少麻烦。”

市区重建局说，快递中心能支持更多派送员通过步行送货，协助公司增加派送能力、改善效率，并且保持服务质量。与此同时，也能减少到户交付所使用的车辆和司机人数。

建屋局：精简送货程序应付激增送货量

建屋发展局科长（停车场管理）孙秉德说，为了应付送货量的增加，建屋局与其他机构合作，找出两个停车场中较少使用的空间，让送货员能更有效地整理包裹。

“送货程序精简之后，区域内送货车辆减少，这样我们的居民和驾车人士也能从中受益。”

李智陞在贴文中也提到，设立快递中心有助于精简包裹派送的过程，居民都给予了正面的反馈。三个月的试行计划结束后，团队将评估是否可以扩大快递中心的实施范围。