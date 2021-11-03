哈莉玛总统：我国拥有良好系统 照顾居家康复病患 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 发布 / 2021年11月3日 5:00 AM 哈莉玛总统（中）与人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈（左二）三军总长王赐吉中将（右一）以及武装部队居家康复工作小组唐奕权上校（右二）走访小组总部，了解居家康复计划的运作。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 本地冠病确诊病例居高不下，无论是在病患还是他们的家人都难免感到担心与焦虑，但只要按照现有的医疗程序，就会受到好的照顾。哈莉玛总统昨天走访新加坡武装部队居家康复工作小组（Home Recovery Task Group）总部后受访时说，居家康复的冠病病患不只是为自己感到担忧，也不放心家人，怕会传染给他们。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 卫生部 哈莉玛 新加坡武装部队 冠状病毒19 居家康复计划 青年恶搞称染冠病 害服役友人被隔离 最新车资上调 你看懂了吗？