哈莉玛总统：我国拥有良好系统 照顾居家康复病患

本地冠病确诊病例居高不下，无论是在病患还是他们的家人都难免感到担心与焦虑，但只要按照现有的医疗程序，就会受到好的照顾。

哈莉玛总统昨天走访新加坡武装部队居家康复工作小组（Home Recovery Task Group）总部后受访时说，居家康复的冠病病患不只是为自己感到担忧，也不放心家人，怕会传染给他们。