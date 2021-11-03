卫生部简化了冠病医疗程序，更有效地管理确诊者和接触者。你是否不太清楚现有程序？《联合早报》从可靠来源汇集资料，让你掌握所需信息，帮你找答案。

问：如果我不适合居家康复计划，将在哪里进行隔离？

答：根据你的健康情况，你可能在下列其中一类机构进行隔离：

●社区护理设施

临床情况良好但有轻微症状，不需要太多医疗护理的病患。

●冠病治疗设施

情况良好，但需要接受密切监督，有潜在健康问题的病患。这包括患有心脏、神经或呼吸系统疾病，或是免疫反应较弱的人。

住在疗养院的合适冠病病患将被优先考虑，以降低长期护理设施内的潜在病毒传播。

●医院

需要密切且专门医疗护理的冠病病患。

问：我住在社区护理设施不到10天就出院了。我接下来可以出门吗？

答：你可以出门，但请在接下来七天内尽量减少社交互动。

问：居家康复期间，我应该就哪些症状求医？

答：如果你出现下列任何症状，应联系远程医疗供应商（hd.ihis.com.sg/vc/request）或参与居家康复计划的全科医生（file.go.gov.sg/list-of-phpc.pdf）。

●长时间高烧

●咳嗽、喉咙痛、流鼻涕等呼吸道感染症状恶化

●肌肉越来越酸痛，或感到越来越疲倦

●腹泻

●休息时，血氧饱和度维持在93%至94%