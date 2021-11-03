陈伟发从小就对耕种产生浓厚兴趣，中学的时候在学校果园种过蔬菜，后来在家里试着种杨桃、水蓊（莲雾）和人心果。

他是财务规划师，也是城市农夫。理财和理菜，道理一样，都是要每天悉心灌溉。

“种一棵树，不可能今天种，明天就挖开泥土，看有没有发苗，再盖回去，三四天后又挖泥土，看没发苗，又盖回去，这样树就死了。同样的，今天拿100元去投资，不可能两三天就指望赚钱。同样都是要有耐心。”

当农夫不容易，每天要起早摸黑，准备堆肥、施肥、浇水、除草，但陈伟发（右，61岁）乐在其中。他每天轮流到后港、榜鹅、哥本峇鲁几个社区菜园，确保蔬菜茁壮成长。

陈伟发从小就对耕种产生浓厚兴趣，中学的时候在学校果园种过蔬菜，后来在家里试着种杨桃、水蓊（莲雾）和人心果。

今年初，陈伟发从朋友口中得知城市耕种组织“家和农”正在招募志愿者，便加入他们的团队。现在，他每周都带着十多名志愿者照顾哥本峇鲁区的社区菜园，并和他们分享自己的知识和经验。

目前的志愿者大多都不是哥本峇鲁的居民。陈伟发一方面希望社区菜园能吸引更多居民参与，另一方面也希望志愿者能推动其他区的社区耕种。

陈伟发分享自己多年耕种的心得时说，要先懂得舍才能有所得。“收获的不一定是蔬菜收成，也可能是多认识几个朋友或学会新知识。有些人说老一代跟年轻一代有代沟，但不见得。我在这里能认识到这么多年轻人，跟他们沟通，我觉得很不错。”