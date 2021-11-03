熊猫宝宝5个名字出炉 由你投票决定！

我国首只大熊猫宝宝的名字投选活动今天（11月3日）正式开跑，负责照料宝宝的万礼生态园控股公司，从3万8000个公众建议中，最终筛选出五个名字供民众投票决定。

大熊猫宝宝8月14日出生后，国人踊跃参与为熊猫宝宝取名。万礼生态园在面簿发文说，全世界的熊猫名字都是独一无二的，因此若建议的名字有所重复，就无法入选。供公众投票的名字和万礼生态园给出的诠释如下：

宏宏（Hóng Hóng）

“宏”的意思是宏伟，宏大。这象征着对熊猫幼崽的美好祝愿，愿它健康成长。



叻叻（Lè Lè）

“叻”源自石叻坡，是新加坡的旧称。石叻坡音译自马来语“selat”，意思是海峡即指我们的地理位置。“叻”与“乐”同音，意思为快乐。



新乐（Xīn Lè）

“新乐”寓意新的快乐，也可以理解为新加坡的快乐。熊猫幼崽的诞生为新中两国带来喜悦。愿宝宝茁壮成长，为大家带来无尽欢乐。



新阳（Xīn Yáng）

“新”代表新加坡，意思也指初始。“阳”意思为太阳。而熊猫幼崽恰好出生于8月14日上午。 “新阳”可理解为新加坡的太阳或冉冉升起的太阳。熊猫幼崽的诞生象征着光明与欢乐，也代表着新中两国的友好关系。

