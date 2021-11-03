涉便利店刀伤他人颈 30岁男被控

一名男子被指在便利店用美工刀袭击顾客，遇袭的26岁男子站在柜台付钱，突然后颈一痛，一摸脖子惊见一手鲜血。警方在一小时内寻获并逮捕嫌犯，30岁男子今早（11月3日）被控上法庭。

事故发生在昨日（11月2日）下午5时50分，地点是勿洛北4街第89座组屋的一家便利店。

根据控状，被告加法里（Safri Jifri，30岁）用一把美工刀割伤一名男子的后颈，伤口长约半公分，因此面对使用危险武器蓄意伤人的罪名。

被告目前被还押在心理卫生学院接受精神评估，案展本月17日过堂。

警方今日发布文告，指当局昨天近傍晚时接获通知，指一名26岁男子被另一人用尖锐物品攻击，后颈被轻微割伤。初步调查显示，两名男子并不相识。

警方后来展开调查，勿洛警署警员在一小时内逮捕一名30岁男子。

疑似被用于伤人的美工刀，事后在附近的一个垃圾桶内被寻获，调查仍在进行中。

记者辗转联系上事发时在便利店值班的女经理的母亲杨女士（50岁），她从女儿口中了解到事发时的情况。

据她所知，事发前一名男子先走进便利店，并在店里走了几圈，形迹可疑。

伤者和朋友过后一起到便利店来买东西，朋友在店外等候，伤者则拿了一瓶饮料走到柜台。正当他准备付款时，涉案男子站在他身后，突然挥动手臂，然后转身跑出便利店。

杨女士说：“女儿和伤者都没反应过来，伤者伸手往后颈一模，发现手上都是血，才知道自己被割伤。”

用危险武器蓄意伤人若罪成，可被判监禁最长七年、罚款、鞭刑或以上任何组合的刑罚。

完整报道，请翻阅2021年11月3日《联合晚报》