车撞隧道墙狂烧 女司机及时逃

汽车行驶中猛撞隧道墙后火烧，女司机相信吓愣呆坐车内，幸得两名开车路过的好心人上前救人及时把女司机救出车外！

意外发生于昨日5时左右，地点是前往实里达快速公路（SLE）方向的中央快速公路（CTE）隧道。警方受询时表示，一名33岁女性司机在清醒的状态下送院，出事原因还在调查中。

根据网上流传的视频画面，出事的是一辆黑色汽车，其左边车头直接撞上隧道墙壁，车子不一会儿就燃起大火，而却很快就化成一团火球，开车经过的人在车里隔着车窗都能明显感受到高温，滚滚浓烟汇聚在隧道上方，甚是骇人。

拍摄视频的网友，明显被眼前的一幕吓到，他在视频中不断催促司机“快开过去”，以免被波及。拍摄者也称，车子开过事发现场时，连在车里都能感受到车外的高温。

在另一个视频中，距离汽车大约200米外停了两辆车子，车主相信停车上前帮忙，在紧要关头协助女司机离开车座。

民防部队受询时说，当局接获救助电话，指一辆车子在隧道内起火燃烧。消防员抵达现场后用一个泡沫喷枪将火势扑灭。

女司机过后被送往邱德拔医院，除此之外无人受伤。

根据民防面簿的照片，汽车被烧得毁坏不堪，成了一堆废铁，车内座椅完全被烧毁，车头右侧的前轮也被烧剩轮轴。

民防部队表扬两好心人

民防部队表扬两名好心人，网友也大赞两人的伸出援手，让女司机得以逃脱。

民防部队在面簿贴文中也提到，当局调查显示，车子撞上快速公路墙壁之后，两名公众第一时间上前向这名女伤者伸出援手，将她救出车外，带到安全的地方。

贴文中写道：“之后车子很快就冒出火花，被火焰吞噬。”

据了解，当时女司机神志清醒坐在驾驶座上，两人上前将她搀扶出车外，慢慢走到安全的地方。

民防部队已联系了这两名好心人，并表扬他们当时机警且无私的救人举措。网友们也纷纷称赞好心人，称正是因为他们冒着危险救人，女司机才得以逃生。

