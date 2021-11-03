最新车资上调 你看懂了吗？

公共交通理事会今天（11月3日）宣布批准整体车资调高2.2%，超过半数国人将受到上调车资的影响。

上调车资适用于哪些情况？为何上调？哪些人可领取补贴？zaobao.sg带你了解。

问：何时开始上调车资？

答：上调后的新车资将从今年12月26日起正式生效。

问：这次车资上调多少？

答：根据2021年的车资检讨结果，本次车资上调1至4分不等，具体情况见下表。受影响的乘客，仅限于使用车资卡（含易通卡、银行卡和电子钱包）付费的民众。优惠月票价格，以及使用现金付费的巴士车资和地铁单程车资维持不变。

问：车资调幅怎么算？

答：根据公交理事会的车资计算方程式，今年的车资本该下调最多2.2%，但与去年计算却未落实的4.4%涨幅综合后，得出调整顶限为2.2%。公交理事会今天批准公交业者按照车资方程式所允许的调整顶限，将地铁和巴士整体车资调高2.2%。

由于2020年和2021年是异常时期，乘客量显著下降，因此2018年纳入车资计算方程式的公交网容量因素（Network Capacity Factor，简称NCF），此次并未完全包括在车资方程式内，而是只使用了2020年1月的数据，其余11个月份的NCF则排除在外，以避免不合理的车资涨幅。

问：为何要上调车资？

答：为缓解疫情和经济衰退对乘客带来的冲击，公交理事会2020年没有上调地铁和公共巴士车资，而是决定冻结车资一年至2021年一并计算。

尽管乘客量下降，我国的公共交通仍然保持与疫情前相同的时间和频率运行，以减少国人出行不便。同时，公交业者还加强了消毒和清洁次数，增派服务人员确保通勤族的安全。再加上今年全球能源价格上涨，一系列成本增加，让两大公交业者新捷运和SMRT在疫情期间承受巨大损失。

问：政府是否有补贴？

答：为减缓车资上调对部分群体的经济负担，政府将提供60万张公共交通辅助券（Public Transport Vouchers，简称PTV）。每张辅助券面额为30元，可用于充值车资卡或购买月票。

这是政府迄今推出数量最多的公交辅助券。2019年，政府共提供45万张公交辅助券，但当时每张值50元。当年的公交车资调高7%。

问：哪些人可以领取公交辅助券？

答：为了让更多受疫情影响的家庭得到津贴，当局降低辅助券的申请门槛，把每月人均家庭收入顶限从2019年的1200元，调高至1600元。

问：符合条件者，如何申请公交辅助券？

答：过去，符合条件的家庭必须在民众俱乐部申请公交辅助券。今年鉴于安全管理措施，公交辅助券的发放方式将与往年不同，分三阶段展开：

第一阶段，2019年获得公交辅助券的家庭无需申请，将自动收到PTV邮寄信件。符合条件的家庭将在今年12月底之前收到通知信件。

第二阶段，2022年年初开始，符合收入条件但未收到通知信件的家庭可通过网络申请辅助券。

第三阶段，符合条件但倾向于当面申请的家庭，可到民众俱乐部申请，公民咨询委员会将评估申请。