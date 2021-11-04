学者：可检讨车资方程式是否还得包括公交网容量 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 白艳琳 发布 / 2021年11月4日 5:00 AM 若按照往年算法将反映供需的公交网容量因素包括在车资方程式，今年的车资可上调最多6角钱。公交理事会因此只将去年1月不受疫情影响的数据计算在内，以确保车资涨幅合理。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 去年的公交乘客量因病毒阻断措施而大幅下降，公共交通理事会因此在计算车资调整顶限时，决定不把公交网容量因素完全计算在内。受访学者认同这个合理算法，但认为有必要检讨该因素是否应继续包括在新的车资方程式。公交理事会自2018年起，将反映供需的公交网容量因素（Network Capacity Factor，简称NCF）包括在车资方程式里。NCF把公交承载量及乘客使用量考虑在内，若前者高于后者，就会推高车资可允许调整的顶限。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 公共交通理事会 公交网容量因素 车资调整 无牌开诊所违例打广告 65岁男子被判罚款800元 关注青少年心理健康