学者：可检讨车资方程式是否还得包括公交网容量

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来自 / 联合早报

摄影 /
白艳琳

发布 / 2021年11月4日 5:00 AM

若按照往年算法将反映供需的公交网容量因素包括在车资方程式，今年的车资可上调最多6角钱。公交理事会因此只将去年1月不受疫情影响的数据计算在内，以确保车资涨幅合理。（白艳琳摄）
若按照往年算法将反映供需的公交网容量因素包括在车资方程式，今年的车资可上调最多6角钱。公交理事会因此只将去年1月不受疫情影响的数据计算在内，以确保车资涨幅合理。（白艳琳摄）

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去年的公交乘客量因病毒阻断措施而大幅下降，公共交通理事会因此在计算车资调整顶限时，决定不把公交网容量因素完全计算在内。受访学者认同这个合理算法，但认为有必要检讨该因素是否应继续包括在新的车资方程式。

公交理事会自2018年起，将反映供需的公交网容量因素（Network Capacity Factor，简称NCF）包括在车资方程式里。NCF把公交承载量及乘客使用量考虑在内，若前者高于后者，就会推高车资可允许调整的顶限。

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